Nebanku patērētāju kreditēšanas funkcijas nodošana var radīt risku turpmākajai augsta līmeņa patērētāju aizsardzībai! 0
Licencētie nebanku kreditētāji 2025. gada pirmajā pusgadā izsniedza jaunus kredītus 452,08 miljonu eiro apmērā, kas ir par 15,2% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadītāja Zaiga Liepiņa.
Kopumā tika noslēgti 529 050 jaunu darījumu, kas ir par 0,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.
Distances kredītiem darījumu skaits 2025. gada pirmajā pusgadā pieauga par 11,3%, bet līzingiem – par 19,3%. Vienlaikus samazinājās patēriņa kredītu (par 28%), hipotekāro kredītu (par 22,4%) un kredītu pret kustamas lietas ķīlu (par 10,8%) darījumu skaits.
Savukārt distances kredītu summa pieauga par 19,7%, līzingu – par 29,6%, bet hipotekāro kredītu summa samazinājās par 5%. Arī patēriņa kredītiem turpinājās kritums – par 23,9%.
Kopējais patērētāju kredīta (nebanku) devēju kredītportfelis 2025. gada 30. jūnijā bija pieaudzis līdz 1,318 miljardiem eiro, kas ir par 179 miljoniem eiro jeb 15,7% vairāk nekā 2024. gada 30. jūnijā, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni.
Vidējā viena no jauna izsniegtā aizdevuma summa 2025. gada pirmajā pusgadā distances kredītiem bija 738 eiro, bet patēriņa kredītiem – 1193 eiro. Savukārt vidējā izsniegtā līzinga summa bija 19 575 eiro, vidējā hipotekārā kredīta summa – 21 993 eiro, bet vidējā kredīta pret kustamas lietas ķīlu summa bija 142 eiro.
Liepiņa norādīja, ka Latvijas patērētāju kreditēšanas (nebanku) tirgus attīstās stabili un ir sakārtots.
2025. gada pirmajā pusgadā Latvijā saglabājās stabils licencēto patērētāju kreditēšanas tirgus dalībnieku skaits. Tirgū darbojas 38 speciālās atļaujas jeb licences patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.
Liepiņa stāstīja, ka, neskatoties uz 250 000 eiro licences saņemšanas maksu, tirgū vēlas ienākt jauni dalībnieki. Izskatīšanā ir vairāku nebanku kreditētāju pieteikumi.
Kredītportfeļa kvalitāte saglabājās stabila – 2025. gada 30. jūnijā 96,09% kredītu bija bez kavējuma vai ar kavējumu līdz 30 dienām.
Cedēto un norakstīto kredītu apjoms procentuālajā izteiksmē pret kopējo kredītportfeli bija 5,2%.