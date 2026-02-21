Jūti februāra skumjas? Izmēģini šos 3 pārbaudītos skandināvu rituālus, lai uzlabotu garastāvokli 0
Janvāra apņemšanās jau sāk izplēnēt, svētku gaismiņas sen novāktas, bet pavasaris vēl nav klāt. Februāris daudziem ir emocionāli vissmagākais ziemas mēnesis. Gaisma atgriežas lēnām, taču to vēl jūt nepietiekami. Aukstums turpinās, daba šķiet pelēka un iztukšota, un arī cilvēks iekšēji sāk justies līdzīgi.
Tieši šajā laikā visbiežāk parādās tā sauktās ziemas beigu skumjas – nogurums bez skaidra iemesla, motivācijas trūkums, vēlme ilgāk palikt gultā, grūtības koncentrēties. Dažiem pastiprinās trauksme, citi jūtas emocionāli iztukšoti vai aizkaitināmi.
Speciālisti skaidro, ka to ietekmē vairāki faktori – ilgstošs gaismas trūkums, D vitamīna samazināšanās, ierobežota uzturēšanās ārā un sezonāls sociālās aktivitātes kritums. Nervu sistēma vairākus mēnešus ir bijusi “izdzīvošanas režīmā”, un februārī tā sāk signalizēt par izsīkumu.
Īpaši izteikti to izjūt cilvēki, kuri strādā intensīvā režīmā, vecāki ar maziem bērniem, kā arī tie, kuriem ikdienā pietrūkst kustību un svaiga gaisa. Februāris kļūst par robežpunktu – vēl nav pavasara cerības, bet ziemas resurss jau iztērēts.
Tomēr šajā pašā brīdī iespējams mainīt skatījumu.
Skandināvijā, kur ziemas ir vēl aukstākas un tumšākas, cilvēki sezonas nogurumu cenšas nevis ignorēt, bet regulēt. Tā vietā, lai gaidītu pavasari kā glābiņu, viņi apzināti pielāgo savu ritmu ziemai. Šeit palīdz trīs skandināvu principi – hygge, friluftsliv un fika -, kas februāra skumjas var pārvērst mierīgākā, siltākā un jēgpilnākā sezonas noslēgumā.
Sagatavots pēc ārzemju mediju materiāliem