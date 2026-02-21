Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/ Afolabi B. O., Gezghana.com

Kamera bija paslēpta ikdienišķā aksesuārā: krievu blogeris slepeni filmējis sievietes un tirgojis video internetā 0

9:46, 21. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievu blogeris, kurš slepeni izmantoja brilles, lai filmētu seksuālas darbības ar sievietēm un pēc tam dalītos ar tām internetā par naudu, ir nofotgrafēts Ganā.

Rietumāfrikas valsts amatpersonas tagad plāno pieprasīt Vjačeslava Trahova izdošanu, jo tiek apgalvots, ka viņš ierakstījis un izplatījis vairākas intīmas tikšanās internetā, ziņo medijs The Sun.

Mediji Ganā un Krievijā Trahovu raksturojuši kā ap 30 gadu vecu sieviešu pavedināšanas guru. Saskaņā ar ziņojumiem viņš esot izmantojis saulesbrilles ar paslēptu kameru, lai ierakstītu šīs tikšanās reizes.

Pēc tam viņš dalījies ar īsiem video fragmentiem sociālajos tīklos, īpaši “TikTok”, kur redzamas viņa pirmās sarunas ar sievietēm uz ielas.

40 oficiālas sūdzības

Viena sieviete, kura apgalvoja, ka strādā par nekustamo īpašumu aģenti, stāstīja, ka Trahovs viņai esot pienācis klāt tirdzniecības centrā neilgi pēc ierašanās valstī.

Viņš viņai teicis, ka meklē jaunu dzīvokli, un pēc kontaktinformācijas apmaiņas abi sarunājuši satikties viņa dzīvoklī, lai apspriestu īres iespējas.

“Kad ierados, saruna aizgāja prom no jebkā profesionāla, tāpēc es uzreiz izvēlējos aiziet,” viņa sacīja, uzsverot, ka starp abiem nevienā brīdī nenotika kaut kas nepiedienīgs.

Vairākas citas sievietes ir atzinušas, ka viņām bijis sekss ar Krievijas pilsoni, taču viņas apgalvo, ka vēlāk bijušas šokētas, ieraugot to internetā.

Viņas apgalvo, ka Trahovs viņas filmējis caur savām saulesbrillēm un pēc tam ievietojis materiālus maksas “Telegram” kanālā, vēsta vietējie mediji.

Aptuveni 40 sievietes par šo vīrieti ir iesniegušas oficiālas sūdzības.

Sods var būt ļoti bargs

Ganas tehnoloģiju ministrs Sems Džordžs apstiprināja, ka ir izsaucis Krievijas vēstnieku, lai apspriestu šīs apsūdzības. Kāda Ganas amatpersona norādīja, ka sākotnējā izmeklēšana liecina — aizdomās turamais, visticamāk, jau ir pametis valsti.

Tomēr viņš uzsvēra, ka tas nesamazina iespējamo rīcību nopietnību, un varasiestādes plāno virzīt šo lietu uz priekšu. Mērķis ir panākt, lai šis kungs tiktu atvests atpakaļ uz Ganu, izdots Ganai un stātos pretī viņu likumu stingrībai.

Lai gan Krievija parasti neizdod savus pilsoņus, Ganas amatpersonas saka, ka ir gatavas izmantot visus diplomātiskos un juridiskos ceļus.

Saskaņā ar Ganas Kiberdrošības likumu pieaugušo vai bērnu pornogrāfisku attēlu publicēšana bez pilnīgas piekrišanas var tikt sodīta ar brīvības atņemšanu līdz 25 gadiem.

