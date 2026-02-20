Indietis grasījās bēgt? Zināma jauna informācija par smago “fūres” un autobusa avāriju uz Liepājas šosejas 1

21:42, 20. februāris 2026
Latvijā ar braukšanas kultūru lepoties nevaram – pie mums notiek daudz avāriju, kuras parasti arī paši izraisām. Tomēr nesenā avārija uz Liepājas šosejas, kurā satriecās “fūre” un starppilsētu autobuss, liek aizdomāties mums daudziem.

Kā ziņo raidījums “Degpunktā”, Indijas pilsonis, kurš bija pie stūres smagajai mašīnai, tika aizturēts un līdz šodienai atradās īslaicīgās aizturēšanas vietā. Taču šodien tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Par apcietinājuma iemesliem Valsts policija informāciju neatklāj. “Degpunktā” pieļauj, ka, iespējams, šāds lēmums pieņemts, lai indietis “nepazustu”.

Avārija atstāja smagas sekas – abas kājas nācās amputēt autobusa šoferim. Smagi cieta arī vairāki autobusa pasažieri. Kā raidījumam norāda SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”: “Tiklīdz izmeklēšanas process būs beidzies, visi cietušie saņems kompensācijas.”

Vairāk skaties video!

