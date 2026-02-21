Šķiet, ka jūti sirds pārsitienus? Ārsts pastāsta, kā mājās noteikt, vai pastāv iespēja, ka jums ir sirds aritmija 0
Lai arī tas var neliecināt par nopietnām problēmām, daudzi ikdienā jūt, kā, piemēram, sirds dauzās vai jūt kādus pārsitienus. Vai ir kāds veids, kā pašam mājās sajust sirds aritmiju?
TV24 raidījumā “Ārsts atbild” Skrides Sirds klīnikas kardiologs, aritmologs Matīss Karantajers skaidro, ka ikviens var sev rokā pie delnas pataustīt pulsu. Tad persona varēs saprast, pulss ir ritmisks vai nav. “Ja nu šķiet, ka nav ritmisks, tad tas uzreiz ir pietiekami labs iemesls, lai meklētu tālākus izmeklēšanas variantus,” pauž ārsts.
Sīkāk skaties video!