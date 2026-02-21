Šķiet, ka jūti sirds pārsitienus? Ārsts pastāsta, kā mājās noteikt, vai pastāv iespēja, ka jums ir sirds aritmija 0

LA.LV
8:15, 21. februāris 2026
Veselam Ārstēšana

Lai arī tas var neliecināt par nopietnām problēmām, daudzi ikdienā jūt, kā, piemēram, sirds dauzās vai jūt kādus pārsitienus. Vai ir kāds veids, kā pašam mājās sajust sirds aritmiju?

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens
VIDEO. Šausmu brīdis trasē: 19 gadus vecs olimpiskais favorīts paliek nekustīgs pēc smaga kritiena
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Ārsts atbild” Skrides Sirds klīnikas kardiologs, aritmologs Matīss Karantajers skaidro, ka ikviens var sev rokā pie delnas pataustīt pulsu. Tad persona varēs saprast, pulss ir ritmisks vai nav. “Ja nu šķiet, ka nav ritmisks, tad tas uzreiz ir pietiekami labs iemesls, lai meklētu tālākus izmeklēšanas variantus,” pauž ārsts.

Sīkāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Aritmijas sekas var būt ļoti bīstamas. Kā to atpazīt un izvairīties?
Cilvēki to ēd katru dienu! Kardioloģe nosauc sliktāko pārtikas produktu artēriju veselībai
Veselam
Šo 3 produktu izslēgšana no uztura var būt izšķiroša sirds veselībai. Vienu no tiem daudzi bauda brokastīs ik rītu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.