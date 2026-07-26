Ziema kopā, vasarā – šķiramies? Attiecību fenomens, kas siltajā laikā liek daudziem pāriem šķirties 0
Līdz ar siltā laika iestāšanos cilvēkos bieži mostas vēlme pēc pārmaiņām, kas nereti skar tieši privāto dzīvi. Attiecību speciālisti jau gadiem novēro interesantu tendenci – rudenī un ziemā cilvēki biežāk meklē partneri, savukārt pavasara beigās un vasaras sākumā sākas izteikts šķiršanās vilnis.
Ārzemju medijos šai parādībai pat ir savi nosaukumi. Angļu valodā tiek lietots termins “cuffing season” – laiks, kad vientuļi cilvēki aukstajos mēnešos meklē attiecības, savukārt “uncuffing season” apzīmē periodu, kad šīs attiecības nereti izjūk, tuvojoties vasarai.
Vai tas ir kārtējais sociālo mediju izdomājums, vai tomēr aiz šīs parādības slēpjas kas vairāk?
Eksperti norāda, ka sezonālajām attiecību svārstībām ir zinātniski un psiholoģiski skaidrojumi, kas saistīti ar cilvēka bioloģiju un uzvedību.
Ziemā vairāk meklējam tuvību
Aukstajos gada mēnešos cilvēki biežāk meklē tuvību, emocionālu atbalstu un drošības sajūtu, tāpēc šajā laikā vieglāk veidojas jaunas attiecības, skaidro attiecību un seksuālās veselības speciāliste Džordžija Greisa (Georgia Grace).
Pēc viņas teiktā, ziemā cilvēki vairāk laika pavada mājās, retāk iesaistās sociālajās aktivitātēs un biežāk izjūt vēlmi būt kopā ar kādu. Savukārt, iestājoties pavasarim un vasarai, situācija mainās – rodas vairāk enerģijas, pieaug vēlme socializēties, flirtēt, iepazīties un pavadīt laiku ārpus mājas.
Daļa cilvēku šo modeli apzinās un pat apzināti meklē partneri ziemai, zinot, ka vasarā vēlēsies lielāku brīvību. Citi šo tendenci pamana tikai vēlāk, atskatoties uz savu attiecību pieredzi.
Pie vainas – saule un hormoni?
Cilvēka vēlme pēc tuvības ir cieši saistīta ar mūsu bioloģisko pulksteni, skaidro Klīvlendas klīnikas medicīnas zinātņu doktore, psiholoģe Sjūzena Albersa (Susan Albers).
Zinātniskie pētījumi skaidri parāda saikni starp saules gaismu un tā dēvēto laimes hormonu – serotonīnu. Augsts serotonīna līmenis vasarā uzlabo garastāvokli, sniedz gandarījuma sajūtu, enerģiju un emocionālu stabilitāti.
Turpretī rudenī un ziemā saules gaismas trūkuma dēļ serotonīna līmenis krītas, izraisot nomāktību, trauksmi un pat sezonālo depresiju. Kad ziemas tumsa un aukstums mūs nomāc, mēs instinktīvi meklējam patvērumu un siltumu pie citiem cilvēkiem. Cilvēciskais kontakts, kopīga tējas dzeršana vai filmu skatīšanās sniedz dabisku drošības devu, kas palīdz emocionāli “pārdzīvot” ziemu.
Vasara un enerģijas uzplaukums
Iestājoties siltākam laikam, cilvēki biežāk dodas ārpus mājas, kļūst fiziski aktīvāki un iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Pieaug arī vēlme pēc jauniem iespaidiem un pārmaiņām.
Pēc Džordžijas Greisas teiktā, saules gaisma un labāks garastāvoklis var ietekmēt ne tikai psiholoģisko pašsajūtu, bet arī seksualitāti un vēlmi veidot jaunus kontaktus. Daudzi cilvēki atzīst, ka siltajā sezonā jūtas pārliecinātāki par sevi, aktīvāki un atvērtāki jaunai pieredzei.
Ja attiecības sākotnēji izveidojušās galvenokārt vientulības mazināšanai vai komforta dēļ, nevis uz dziļākas emocionālas saiknes pamata, pavasarī tās var sākt šķist mazāk nepieciešamas. Tieši tāpēc daļa pāru šajā laikā izvēlas šķirties.
Vai jāuztraucas par savu laulību vai attiecībām?
Speciālisti uzsver, ka tā dēvētā “atbrīvošanās sezona” galvenokārt attiecas uz īstermiņa attiecībām vai romāniem, kas izveidojušies konkrētu apstākļu ietekmē. Tas nenozīmē, ka vasaras tuvošanās automātiski apdraud nopietnas un stabilas attiecības.
Ja attiecības balstās uz savstarpēju uzticēšanos, cieņu un kopīgām vērtībām, gadalaiku maiņa tās neizjauks. Gluži pretēji – vasara var kļūt par iespēju pavadīt vairāk laika kopā, ceļot un stiprināt savstarpējo saikni.
Eksperti atgādina, ka jebkurās attiecībās būtiska ir atklāta komunikācija par savām vēlmēm un gaidām. Ja cilvēks meklē tikai īslaicīgu romantiku, par to būtu godīgi runāt jau pašā sākumā.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.