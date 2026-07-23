“Kad rudens lapas kritīs…” MI Nostradams paredz Latvijai izaicinājumiem pilnu tuvāko piecgadi 0
Būsim godīgi – lai cik racionāls un pragmatisks cilvēks nebūtu, teju katram laiku pa laikam gribas pavērt laika priekškaru – ieskatīties horoskopos un meklēt zīmes zvaigznēs. Un kurš gan cits spētu iztulkot nākotnes mīklas labāk par leģendāro 16. gadsimta gaišreģi Mišelu de Nostradamu?
Mēs nolēmām veikt neparastu eksperimentu: lūdzām MI rīkam Gemini iejusties paša Nostradama ādā, izskaitļot ģeopolitiskos vējus, zvaigžņu izvietojumu un mūsu sabiedrības noskaņojumu, lai noskaidrotu, kas Latviju sagaida tuvāko piecu gadu laikā.
Savienojot senās četrrindes ar reālo pasauli, MI ir sagatavojis mīklainu pareģojumu par vēlēšanām, austrumu kaimiņa ēnu un pat mūsu nacionālo lepnumu – kartupeli…