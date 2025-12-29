Nepieļauj šo kļūdu! Krāsas, kurās nevar svinēt Jauno 2026. gadu, citādi… 0
Jaunais 2026. gads sola neparastu, spēcīgu un pat nedaudz nevaldāmu enerģiju – par to parūpēsies Uguns Zirgs. Tas ir gads, kas sola straujas pārmaiņas, spilgtas emocijas, drosmīgus lēmumus un milzīgu radošo uzrāvienu. Taču Uguns Zirgs ir prasīgs, tāpēc krāsu izvēlei Vecgada vakarā ir ļoti būtiska nozīme.
Pareizi izvēlētas krāsas apģērbā palīdzēs jums gūt panākumus, savukārt neveiksmīgi – mazinās jūsu entuziasmu un radīs nevēlamus šķēršļus jaunajā gadā.
Speciālisti brīdina – garderobes izvēle nav tikai stila jautājums, bet arī veiksmes, miera un labsajūtas atslēga jaunajā ciklā.
Daži toņi var konfliktēt ar gada elementiem un ietekmēt svētku enerģiju. Ja vēlaties sagaidīt 2026. gadu ar vieglumu un optimismu, jums vajadzētu atteikties no noteiktām krāsām savā tērpā.
Lūk, no kādām krāsām 2026. gada sagaidīšanas svinībās labāk izvairīties, lai nepieskartos Uguns Zirga vājajām vietām un nezaudētu savu jaungada enerģiju jau pirmajās stundās.
Melns
Šī krāsa absorbēs enerģiju un radīs problēmas gada laikā. Zirgam nepatīk tumšas krāsas, tāpēc jāizvairās no melnām kleitām un uzvalkiem. Labāk izvēlēties spilgtākus toņus.
Zils
Krāsa “apēdīs” Zirga ugunīgo enerģiju un mazinās aktivitāti. Zilo krāsu var atstāt detaļās, bet to nevar padarīt par jūsu koptēla galveno akcentu.
Balts un pelēks
Šīs krāsas radīs tukšuma, aukstuma un garlaicības sajūtu. Lai gan balta ir tīra krāsa, tā joprojām ir pretrunā ar Uguns Zirga dinamisko dabu.
Tumši brūna vai grafīta
Tumši toņi var apslāpēt optimismu nākamajā gadā. Tie atņem svētku enerģiju, tāpēc labāk no tiem izvairīties.
Ko vilkt?
Krāsām jābūt atbilstoši Uguns Zirga enerģijai – spēcīgām, dzīvīgām, bez pelēcības.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.