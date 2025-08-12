Gribi nomest svaru? Uzzini, kā krāsas ietekmē apetīti – kuras to veicina, bet kuras nomāc 0
Vai mēs to apzināmies vai ne, krāsām ir pārsteidzoši liela ietekme uz mūsu emocijām, garastāvokli, lēmumiem un – jā, arī apetīti. Tās spēj gan to pastiprināt, gan nomākt.
Krāsu psiholoģija ir reāla zinātne, ko vari izmantot savā labā, lai veicinātu mērenību vai padarītu veselīgus ēdienus vēl kārdinošākus.
Lūk, kā dažādas krāsas ietekmē mūsu apetīti un ēšanas paradumus: