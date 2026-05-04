Mērķis ir destabilizēt situāciju reģionā: krievi sākuši runas par “Klaipēdas tautas republiku” 0

17:45, 4. maijs 2026
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, norāda, ka Krievijas dezinformācijas kampaņas kļūst arvien banālākas, meklējot jaunus virzienus.

Šoreiz propagandas aktivitātes platformā “TikTok” vērstas pret Lietuvu, izplatot mītu par tā saukto “Klaipēdas tautas republiku” un apgalvojot, ka Klaipēda esot vēsturiski Krievijas pilsēta. Līdzīgi naratīvi iepriekš izmantoti arī par Latgali un Narvu.

Eksperts skaidro, ka šādu vēstījumu mērķis ir radīt iespaidu par separātisma noskaņām un destabilizēt situāciju reģionā. Vienlaikus Krievijas interese par Klaipēdu saistīta ar tās stratēģisko nozīmi kā ostai un loģistikas centram.

Lai gan šādi scenāriji nav uzskatāmi par reāliem, jāņem vērā, ka līdzīgi dezinformācijas naratīvi no Krievijas puses var parādīties arvien biežāk.

