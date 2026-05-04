“Tramps neatkāpsies!” Rajevs iezīmē trīs scenārijus – un brīdina par iespējamu konflikta eskalāciju 0

18:04, 4. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lai gan publiski tiek runāts par pamieru starp ASV un Irānu, situācija joprojām ir nestabila, un tuvākajā laikā iespējamas vairākas šādu pamieru atkārtošanās. Tas drīzāk liecina par pagaidu risinājumiem, nevis ilgtermiņa vienošanos, TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē ar Igoru Rajevu” stāsta Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.

Eksperti norāda, ka gan ASV, gan Irānas rīcībā šobrīd ir vairāki iespējamie scenāriji, taču ne visi no tiem ir vienlīdz ticami. ASV prezidentam atkāpšanās faktiski nav reāls variants, jo tas nozīmētu politisku zaudējumu. Arī vienošanās iespēja pastāv, taču tā, visticamāk, būtu izdevīga galvenokārt ASV, kas savukārt Irānai varētu nebūt pieņemama.

Tāpēc par ticamāko attīstības virzienu tiek uzskatīta konflikta eskalācija. Šādā gadījumā ASV būtu lielākas iespējas panākt sev vēlamu iznākumu nekā citos scenārijos. Līdz ar to pamiers var turpināties, taču tas nenozīmē, ka konflikts tuvojas atrisinājumam – drīzāk tas ir tikai starpposms pirms nākamajiem soļiem.

