Latvija atpaliek… Eksperts aicina latviešiem mācīties no lietuviešiem kļūt agresīvākiem

17:02, 4. maijs 2026
TV24 raidījumā “Naudas cena” Andris Bite, LDDK prezidents, SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs un Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes loceklis, uzsver, ka Latvijas uzņēmumiem jābūt daudz aktīvākiem un drosmīgākiem eksporta tirgos.

Viņš norāda, ka, strādājot ar desmitiem valstu, redzams, ka no lietuviešiem var mācīties biznesa agresivitāti pozitīvā nozīmē, ātri ieņemot tirgus un pielāgojoties pārmaiņām. Kā piemēru viņš min zivju tirgu, kur pēc ilgtspējas lēmumiem strauji mainījās piegādes ķēdes, un uzņēmums operatīvi pārorientējās uz Čīli, iegūstot būtisku tirgus pieaugumu.

Tikmēr konkurenti, kas vilcinājās un cerēja uz tirgus izmaiņām, zaudēja pozīcijas. Bite uzsver, ka šāda pieeja – ātrums, elastība un gatavība riskēt – ir raksturīga arī Lietuvai un Polijai, kas kļūst par arvien spēcīgākiem biznesa centriem Eiropā.

Viņš secina, ka Latvija šobrīd atpaliek, taču iespējas panākt konkurentus joprojām pastāv, ja uzņēmumi rīkosies aktīvāk un izlēmīgāk.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

