Laiks strādā pret Trampu: Rajevam ir sava versija 0

21:55, 30. aprīlis 2026
Situācija starp ASV un Irānu joprojām ir saspringta, un, kā norāda Saeimas deputāts, IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, katras puses iespējas šobrīd ir ļoti atšķirīgas. Kamēr ASV rīcībā ir vairāki scenāriji, Irānai faktiski palikusi tikai viena stratēģija – vilcināt laiku.

Pēc Rajeva teiktā, Irāna cenšas pēc iespējas ilgāk noturēt esošo režīmu pie varas, jo citu būtisku iespēju tai nav. Lielākā daļa spiediena instrumentu jau esot izmantoti, un vienīgais nozīmīgais solis, kas vēl palicis, ir Hormūzas šauruma blokāde. Tas nozīmē, ka Irānas manevra iespējas ir ļoti ierobežotas.

Vienlaikus, viņaprāt, situācija nav viennozīmīga – zināmā mērā laiks šobrīd strādā Irānas labā. ASV prezidentam Donaldam Trampam nepieciešams konkrēts risinājums un skaidrs nākamais solis, turklāt spiediens nāk gan no starptautiskās vides, gan iekšpolitikas.

Rajevs uzsver, ka arī pašā ASV nav viennozīmīga atbalsta ilgstošam konfliktam. Ja īstermiņa militāras operācijas var gūt atbalstu, tad ieilguši kari sabiedrībā rada bažas. ASV vēl joprojām izjūt sekas no konfliktiem Irākā un Afganistānā, un vēlme atkārtot šādu pieredzi ir minimāla.

Kopumā izveidojusies situācija, kurā viena puse cenšas izturēt laiku, bet otrai nepieciešams ātrs un redzams rezultāts, kas padara konflikta attīstību neprognozējamu.

