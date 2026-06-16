“Neviens no viņiem nav patvēruma meklētājs.” Bergs nelegālo migrāciju sauc par Krievijas un Baltkrievijas hibrīdoperāciju 48

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LA.LV
15:35, 16. jūnijs 2026
Viedokļi

Situācija uz Latvijas un Baltkrievijas robežas nav uztverama kā nejauša migrācijas plūsma, bet gan daļa no Krievijas un Baltkrievijas īstenotām hibrīdoperācijām, TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda elektronikas un IT jomas uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs.

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Pēc viņa domām, cilvēki līdz Latvijas robežai nenonāk nejauši.

“Tā visa ir Krievijas-Baltkrievijas hibrīdoperācija. Neviens no tiem cilvēkiem nenonāk uz Baltkrievijas-Latvijas robežas, nesamaksājot lielas naudas summas,” sacīja Bergs.

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Viņš uzskata, ka šos cilvēkus nevajadzētu uzskatīt par patvēruma meklētājiem.

“Viņi vienkārši ir nelegāli imigranti. Pareizāk būtu viņus visus izraidīt,” pauda uzņēmējs.

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