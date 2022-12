Foto: SHUTTERSTOCK

Planētas Noslēpumi. Kā NLO iznīcinājis amerikāņu kodolieročus Ieteikt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Bijušais kodolraķešu bāzes komandieris un vēlākais NASA misijas “Apollo” astronautu īpašo mugursomu izgudrotājs atvaļinātais ASV armijas kapteinis Deivids Šindele nācis klajā ar pārsteidzošu paziņojumu, ka savulaik NLO viņa bāzē izsituši no ierindas kopumā 10 šahtās esošas raķetes ar kodolgalviņām.

Viņš atklājis, ka šis baisais incidents noticis 1966. gadā ASV GKS raķešu bāzē Mainotā, kas atrodas Ziemeļdakotas pavalstī, taču jau tūlīt pat saņēmis striktu pavēli nekad un nevienam neatklāt to, ko tur redzējis pats savām acīm. Tagad viņam kopā ar citiem bijušajiem amerikāņu armijas dažādu apakšvienību komandieriem bija jāsniedz liecības izmeklēšanā saistībā ar to, kā citplanētieši pat itin bieži iejaukušies bruņojuma vadības sistēmās dažādu izmēģinājumu laikā kodolieroču bāzēs un spējuši izsist no ierindas pat tā dēvētās Pastardienas raķetes.

Pēc tā Šindele tikās arī ar žurnālistiem, pavēstot, ka tajā 1966. gada decembra dienas rītā viņš agri pamodināts saistībā ar ziņojumiem par civilpersonu novērotajiem NLO netālu no bāzes esošajā Mohalā. Ieradies raķešu vadības pazemes punktā, viņš acumirklī nogādāts virszemes “drošības centrā”, kur bāzes priekšnieks pavēstījis, kā pats un vēl citi bāzes līdzstrādnieki kļuvuši par tā dēvētā lidojošā šķīvīša parādīšanās aculieciniekiem. Un, tā kā NLO vēl joprojām turpinājis karāties gaisā virs bāzes teritorijas, arī Šindele pats to ieraudzījis.

Tas bijis neticami liela izmēra objekts ar mirgojošām signālugunīm, taču nav izdevis nekādas sadzirdamas skaņas un it kā karājies gaisā salīdzinoši nelielā augstumā virs zemes. Šindele un visi pārējie klātesošie šo objektu redzējuši pilnībā skaidri. Viņš novērtējis, ka tas bijis vismaz 30 metrus garš. Drīz NLO viegli aizslīdējis virzienā uz ēkas ziemeļu daļu un pazudis skatienam. Taču vēl pēc mirkļa tas kļuvis saskatāms apsardzes darbiniekiem.

Tajā pašā laikā visi pamatīgi apstulbušie bāzes līdzstrādnieki centās patverties drošības dienesta ēkas iekšienē, turpinot pa logiem novērot aizvien virs bāzes iekārto un spilgti izgaismoto lidojošo objektu, kas pārliecinoši izskatījies pēc lidaparāta. Taču jau drīz objekts tomēr pavisam pazudis skatienam. Visi klātesošie, satraukti, emocionāli un baisu atblāzmu sejās, metās apspriest nule redzēto. Visiem bija skaidrs, ka redzētais nav ne pašu, ne arī kāda tradicionālā ienaidnieka helikopters. Taču: kas tas tādā gadījumā bija?

Pēc tā Šindele ar liftu nolaidies pazemē ierīkotajā kodolraķešu vadības telpā, kur acumirklī saņēmis ziņojumu no dežurējošās vienības, ka kopš mirkļa, kad NLO uzradies tieši virs vadības bunkura, raķetes pilnībā vairs nereaģējot uz itin nekādām komandām. Visas 10 raķetes uzrādīja vienu un to pašu – bojājumu mērķēšanas un vadības sistēmā. Tas visiem esot bijis absolūts jaunums, neviens lāgā nezināja, kā rīkoties, daudzus pārņēmušas neizskaidrojamas nelāgas priekšnojautas par kaut kā šaušalīga tuvošanos.

Savukārt iepriekš pieminētajā vērienīgajā izmeklēšanā arī citu ASV armijas kodolraķešu bāzu darbinieki teju vai vienbalsīgi pauduši, ka gan tajā pašā 1966., gan arī nākamajā gadā pat vairākkārt piedzīvojuši līdzīgas dīvainas NLO vizītes. Kopumā tas viss allaž radījis militāristiem lielu satraukumu. 2021. gada vasarā Pentagona publicētajā ziņojumā pausts, ka kopumā bijušas 144 šādas nelūgtas tikšanās ar NLO, kas padarījuši nepalaižamas (vismaz tajā momentā) amerikāņu kodolraķetes…