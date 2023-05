Foto: Evija Trifanova/LETA Ilustratīvs foto. Latvijas NBS karavīri parādes laikā pie Brīvības pieminekļa Rīgā.

No 1.jūnija elektroniskā adrese būs obligāta vīriešiem, uz kuriem attiecas iesaukšana militārajā dienestā







No šī gada 1. jūnija Latvijas pilsoņiem – vīriešiem, kuri ir vecumā no 15 līdz 27 gadiem, būs obligāta oficiālā elektroniskā adrese. Tā paredzēta kā patlaban primārais, taču turpmāk vienīgais veids Aizsardzības ministrijas saziņai ar valsts aizsardzības dienestam (VAD) pakļautajām personām, nosūtot lēmumu par iesaukumu, tā vēstīja “Latvijas vēstneša” portāls “lvportals.lv“.

19. aprīlī stājas spēkā Valsts aizsardzības dienesta likums (VAD), ar ko Latvijā tiek uzsākta obligātā valsts aizsardzības dienesta izveide. Aizsardzības ministrija informēja, ka pirmais iesaukums dienestā tiks uzsākts šī gada 1. jūlijā uz brīvprātības pamata.

Likums paredz, ka valsts aizsardzības militārajā dienestā brīvprātīgi var pieteikties arī pilsoņi – vīrieši un sievietes – no 18 līdz 27 gadu vecumam. Savukārt no 2024. gada 1. janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts. Arī otrajā iesaukumā sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti iestāties brīvprātīgi. Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks, nosūtot lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā.

Jāatgādina, ka VAD paredz, ka valsts aizsardzības dienestam ir pakļauti pilsoņi – vīrieši –, kuri dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra: viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību (izņemot augstāko izglītību), viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Ja pilsonis nav absolvējis izglītības iestādi līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, viņš ir pakļauts valsts aizsardzības dienestam viena gada laikā pēc 24 gadu vecuma sasniegšanas; līdz 27 gadu vecumam, ja ir zudis attiecībā uz pilsoni lēmumā par valsts aizsardzības dienesta atlikšanu noteiktais pamats šī dienesta atlikšanai, raksta “lvportals.lv“.

Attiecībā uz pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs, likuma Pārejas noteikumi paredz, ka līdz 2027. gadam valsts aizsardzības dienestā neiesauc pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs ir paziņojuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Likums paredz, ka Aizsardzības ministrija lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības militārajā dienestā vai alternatīvajā dienestā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms datuma, kad personai jāierodas dienesta vietā, paziņo: izsniedzot pret parakstu; nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi.

Vienlaikus ar Valsts aizsardzības dienesta likumu pieņemti arī grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā, kas stāsies spēkā 1. jūnijā. Tie paredz, ka visiem Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 15 līdz 27 gadu vecumam ir obligāta oficiālā elektroniskā adrese.

Elektroniskā adrese ir personalizēta pastkastīte valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv.

Tai var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot personas apliecību jeb eID karti vai eParaksts mobile). E-adreses izveidošana un lietošana ir bez maksas.

Elektroniskās adreses ieviešanas pamatmērķis ir aizstāt ierakstītās papīra vēstules ar elektroniskajām gadījumos, kad valsts pārvaldes iestādei ir jānosūta informācija un dokuments konkrētam iedzīvotājam vai uzņēmējam. Arī iedzīvotāji un uzņēmēji no e-adreses pastkastītes var sūtīt informāciju un dokumentus valsts pārvaldes iestādēm (t. sk. pašvaldībām). Elektroniskā adrese nav e-pasts, taču lietošana ir līdzīga, skaidroja “lvportals.lv”.

Ar elektroniskās adreses palīdzību iedzīvotāji un uzņēmēji var sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī privātpersonām, kurām ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums.

Fiziskajām personām elektroniskās adreses pastkastīti izveido, piesaistot tai personas kodu, savukārt uzņēmumiem – piesaistot Uzņēmumu reģistra piešķirtajam reģistrācijas numuram. Elektroniskajai adresei (atšķirībā no e-pasta adreses) nav uzrakstāmas formas.. E-adresei var piekļūt, pieslēdzoties portālam latvija.gov.lv ar digitālo identitāti un ienākot savā pastkastītē.

Ja portālā ir izveidota elektroniskā adrese, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes ar personu sazināsies digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā, nosūtot dokumentu uz deklarēto adresi. Tātad, ja iesaukumam valsts aizsardzības dienestā pakļautā persona ir izveidojusi savu elektronisko adresi, arī Aizsardzības ministrija ar viņu sazināsies šādā veidā.