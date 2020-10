Foto: EPA/SCANPIX/LETA

No 23 miljoniem inficējušies tikai 553. Kāpēc Taivānai veicas Covid-19 iegrožošanā? Ieteikt 5





Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Salu valstī Taivānā, kur ir 23 miljoni iedzīvotāju, kopš koronavīrusa pandēmijas izcelšanās kaimiņvalstī Ķīnā pagājušā gada beigās reģistrēti tikai 553 inficēšanās gadījumi un septiņi upuri.

Vairākums infekcijas gadījumu bijuši “importēti”

Pēdējās 200 dienās valstī nebija reģistrēts neviens pašmāju saslimušais, citviet pasaulē pieņemoties spēkā koronavīrusa pandēmijas otrajam vilnim, atzīmē aģentūra “Associated Press”.

Pēdējais pašmāju saslimušais tika reģistrēts Taivānas Slimību kontroles centrā (SKC) 12. aprīlī, bet pēdējais letālais gadījums – maijā. SKC darbinieki pateikušies iedzīvotājiem par viņu līdzdalību un sapratni, mudinot viņus turpināt lietot sejas maskas un bieži mazgāt rokas.

Taivānā veiktā sekmīgā Covid-19 iegrožošana ir īpašs panākums, ņemot vērā salu valsts ciešos biznesa un tūrisma sakarus ar Ķīnu. Taivānas mediji un amatpersonas vērīgi seko informācijai arī par tautiešiem, kam bijis pozitīvs Covid-19 tests pēc valsts atstāšanas.

Līdz šim Taivānā bija reģistrēti tikai 550 inficēšanās gadījumi, bet trešdien tika saņemta ziņa no Japānas un Taizemes varas iestādēm, ka trīs cilvēkiem, kas nesen iebraukuši no Taivānas, bijis pozitīvs Covid-19 tests. Arī divi iepriekšējie infekcijas gadījumi bija “importēti” – no ASV un Filipīnām.

Kopumā no visiem saslimšanas gadījumiem 458 bija “importēti”, 55 vietējie, bet 36 tika konstatēti Taivānas kara flotes jūrniekiem pēc draudzības vizītes ārzemēs. Pēc SKC statistikas, 41 pacients vēl atrodas slimnīcā, bet 502 cilvēki ir izveseļojušies.

Veiksmi nosaka ātra reakcija

Ņemot vērā, ka pasaulē reģistrēti vairāk nekā 44 miljoni Covid-19 inficēto un 1,1 miljons upuru, Taivānas darbu pandēmijas iegrožošanā var uzskatīt par veiksmes stāstu, atzīmē “AP”. Viens no veiksmes priekšnoteikumiem ir ātra reakcija uz notiekošo.

Taivānas amatpersonas sāka pārbaudīt, vai aviopasažieriem, kas ieradās no Uhaņas, kur uzliesmoja pandēmija, nav drudzis vai citi pneimonijas simptomi, jau pagājušā gada 31. decembrī.

20. janvārī Taivānas valdība uzdeva Centrālajam epidēmijas komandcentram koordinēt dažādu ministriju un nozaru sadarbību. Valdība informēja iedzīvotājus par masku valkāšanas svarīgumu, vienlaikus cenšoties novērst panisku pirkšanu un cenu uzskrūvēšanu.

Salu valsts ātri noslēdza robežas, 23. janvārī apturēja lidojumus no Uhaņas un aizliedza iebraukt Ķīnas pilsoņiem, kas dzīvo Uhaņā. Taivānā tika ieviesta stingra 14 dienu karantīna visiem iebraucējiem, gan taivāniešiem, gan ārzemniekiem, un apsekotas viņu kontaktpersonas Taivānā. Pandēmijas iegrožošanas darbu vadīja profesionāļi, tajā skaitā Taivānas bijušais viceprezidents Čens Čijens, kurš ir diplomēts epidemiologs.

Taivānas iekļaujošā veselības aprūpes sistēma, digitālās tehnoloģijas, agrīnas pārbaudes, efektīva izolācija un likumpaklausīgi pilsoņi, kas nekurn pret sejas masku lietošanu, deva iespēju ātrai un koordinētai atbildei uz Covid-19 pandēmijas izaicinājumu, izvairoties no valsts mēroga karantīnas, atzīmē autoritatīvais medicīnas žurnāls “The Lancet”.