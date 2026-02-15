“Visa pensionēšanās sistēma sabruks…” Pētersone par naudas izņemšanu no pensiju 2. līmeņa 0
Par pensijas otrā līmeņa naudas izņemšanu TV24 raidījumā “Preses klubs” savu viedokli pauda LDDK viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore un Bauskas novada domes deputāte (LA) Ināra Pētersone.
Viņa uzskata, ka visa pensionēšanās sistēma sabruks, ja šis lēmums tiks pieņemts.
Pētersone norāda, ka sistēmā kaut kas nav kārtībā, jo, kad notiek nelaime un mantoto naudu grib izņemt, valsts pieprasa samaksāt 25% iedzīvotāju ienākuma nodokli, savukārt, ja nauda tiek pievienota pensiju līmenim, nekas nav jāmaksā.
“Tas ir nenormāli daudz, tie nav ne pieci, ne desmit procenti,” viņa piebilst.
