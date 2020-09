Noskaidrots, kurā pilsētā atklāti jaunie Covid-19 gadījumi

Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Visi četri pagājušajā diennaktī atklātie Covid-19 gadījumi reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pēdējo divu dienu laikā reģistrēta arī 14 cilvēku izveseļošanās no Covid-19 un arī šajā gadījumā lielākais skaits reģistrēts Rīgā – atlabuši septiņi rīdzinieki. Līdz ar to pašlaik galvaspilsētā ir 62 ar Covid-19 inficētie.

Divi ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa vienam saslimušajam ir vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.

Jūrmalā un Ogres novadā katrā reģistrēti trīs atlabšanas gadījumi. Līdz ar to Jūrmalā pašlaik ir seši, bet Ogres novadā septiņi ar Covid-19 inficētie.

Vienīgais saslimušais izveseļojies arī Garkalnes novadā, tādēļ šajā pašvaldībā vairs nav reģistrētu infekcijas gadījumu.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 2445 Covid-19 testus, Latvijā reģistrēti četri jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, liecina SPKC sniegtā informācija.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais ir kontaktpersona, savukārt trīs saslimušie atgriezušies no ārvalstīm – Francijas, Krievijas un Kazahstānas.

Līdz šim Latvijā veikti 258 795 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1410 personas un 1187 izveseļojušās, bet 34 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas septiņi pacienti, no kuriem seši ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 205 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.