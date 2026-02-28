VIDEO. Aizmukt no maksas neizdodas: Itālijā vīrietis apmāca suni nelegāli izmest atkritumus 0

Itālijā atklāts visai neparasts gadījums cīņā pret nelegālu atkritumu izmešanu — Sicīlijā suns ticis iemūžināts, zobos nesot atkritumu maisu un atstājot to ceļmalā pie nelegālas izgāztuves netālu no Katānijas.

Pašvaldības publiskotajā videomateriālā redzams, kā dzīvnieks uzmanīgi noliek maisu un aizskrien prom. Ierakstu publicējusi Katānijas pašvaldība, norādot, ka šāda “izdoma” nevar kalpot par attaisnojumu necivilizētai rīcībai.

Pašvaldības policijas vides vienība skaidro, ka novērošanas kamerās fiksēti divi video, kuros redzams suns, kas uz ielas atstāj atkritumu maisu. “Šī rīcība ir gan viltīga, gan dubulti negodīga — tā ne tikai piesārņo pilsētu, bet arī mēģina apiet noteikumus, izmantojot četrkājaino draugu,” norādīts paziņojumā.

Saskaņā ar CNN ziņoto, suņa saimnieks ir identificēts un viņam piemērots naudas sods.

Notikušais izgaismo plašāku problēmu Itālijā. Īpaši smaga situācija ir valsts dienvidos un salās, kur atkritumu savākšanas rādītāji vietām sasniedz vien aptuveni 57%, kā rezultātā konteineri mēdz būt pārpildīti ilgu laiku.

Augstākais atkritumu nodokļa nemaksāšanas līmenis fiksēts galvaspilsētā Romā, kam seko Neapole. Ziemeļu reģionos situācija ir ievērojami labāka — tur gan savākšanas rādītāji, gan nodokļu nomaksa ir augstāka, norāda “Guardia di Finanza”.

Vides organizācija “Legambiente” katru gadu reģistrē gandrīz 10 000 ar atkritumiem saistītu pārkāpumu — tostarp nelegālu izgāšanu, dedzināšanu un aprakšanu. Dažviet šīs darbības tiek saistītas ar organizēto noziedzību, ko likumsargi dēvē par “eko-mafiju”.

Sodi par nelegālu atkritumu izmešanu Itālijā svārstās no 1500 līdz pat 18 000 eiro, un atsevišķos gadījumos iespējama arī kriminālatbildība.

