Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – LETA/Ieva Lūka

Olimpisko spēļu sprinta distancē biatlonistes Bendika un Volfa pirmajā divdesmitniekā 0

LETA
17:28, 14. februāris 2026
Ziņas Sports

Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu 7,5 kilometru biatlona sprintā Latvijas sportiste Baiba Bendika ieņēma 15. vietu, Estere Volfa finišēja dalītā 16. vietā, Sanita Buliņa ieņēma 38. vietu un Annija Keita Sabule ierindojās 71. vietā.

Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nākamnedēļ kā magnēti pievilks veiksmi
Kokteilis
“Nav saprotams, par ko!” Skatītāji komentē Atvaras uzvaru “Supernovā”, viedoklis ir arī Ainaram Mielavam
Veselam
7 pārtikas produkti, kurus nekad nevajadzētu ēst pēc derīguma termiņa beigām
Lasīt citas ziņas

Uzvaru izcīnīja norvēģiete Mārene Kirkeide, kura savā olimpiskajā debijā kļūdas šautuvē nepieļāva un distanci veica 20 minūtēs un 40,8 sekundēs.

Abās pārējās vietās uz goda pjedestāla kāpa Francijas biatlonistes. Otrajā vietā, no līderes atpaliekot 3,8 sekundes, finišēja Oseāna Mišelona, savukārt trešajā vietā ierindojās viņas tautiete Lū Žanmono, kura, neskatoties uz vienu kļūdu šautuvē, no līderes atpalika 23,7 sekundes.

CITI ŠOBRĪD LASA
TESTS. Atmiņas! Ja esi piedzīvojis 80.gadus, atbildes uz šiem jautājumiem šķitīs pašsaprotamas
Kokteilis
Publicēta Donalda Trampa un viņa sievas Valentīndienas fotogrāfija, taču tā neizskatās tā, kā vajadzētu…
Mājas
Kaimiņš savā pagalmā uzstādījis kameru, daļēji pārredzot arī tavu īpašumu? Ko nu?

Bendika guļus šaušanā bija nekļūdīga, taču otrajā stāvus šaušanā nopelnīja divus soda apļus. Ar ātru slēpojumu finišā viņa no līderes atpalika minūti un 22,7 sekundes.

Volfa nopelnīja vienu soda apli un finišā līderei zaudēja 26,8 sekundes. Ar tādu pašu rezultātu finišēja arī Dānijas sportiste Anne Buenemane de Beša.

Bez kļūdām visus desmit mērķus sašāva Buliņa, taču finišā divas minūtes un 7,4 sekundes zaudēja līderei.

Sabule katrā no šaušanām kļūdījās vienu reizi un finišēja trīs minūtes un 19,5 sekundes aiz līderes.

Sprinta distancē startēja 91 biatloniste. 50 ātrākās kvalificējās dsmit kilometru iedzīšanas distancei, kurā starts gaidāms svētdien.

Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Bendika 7,5 kilometru sprinta distancē ieņēma 50. vietu, bet uzvaru izcīnīja Marte Ulsbū Reiselanna no Norvēģijas. Otrajā vietā ierindojās zviedriete Elvīra Ēberja, bet trešajā vietā bija Doroteja Vīrere no Itālijas.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņa ģimene ir Latvijas kamaniņu un skeletona izlase!” Braže nodod diskvalificētā skeletonista Heraskeviča vēstījumu latviešu tautai
Latviešu kalnu slēpotājs olimpiādē izcīna 45. vietu
Sievietes var! Latvijas distanču slēpotājām olimpiskajās spēlēs 17. vieta stafetē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.