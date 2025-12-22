Jaunais gads nāk ar nodokļu izmaiņām. Par tām visu decembri jau aktīvi vēstām, lai 1. janvārī informācijas gūzmā kas nepaskrien garām. LA.LV lasītāji ir iesūtījuši vairākus jautājumus, kas interesē tieši viņus. Lūk, Zitas jautājums un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā ekspertes Zandas Beinares atbilde.
“Vēlos noskaidrot, vai 2026.gadā palielināsies sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem, kuriem invaliditāte ir no dzimšanas un kuri nestrādā? Konkrēti man interesē par II invaliditātes grupu!”
“Atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajam valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (turpmāk – VSNP) apmērs ir piesaistīts minimālo ienākumu mediānai uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna), t.i., to nosaka procentuālā apmērā, no ienākumu mediānas.
Personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā 22% apmērā no ienākumu mediānas, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 25% apmērā no ienākumu mediānas, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētajai ienākumu mediānai.
VSNP apmēri tiek pārskatīti katra gada janvārī atbilstoši aktuālajai ienākumu mediānas vērtībai. Minētais nozīmē, ka, mainoties ienākumu mediānas apmēram, mainās arī VSNP apmēri, kas tiek pārskatīti katra gada 1. janvārī.
Personām ar I un II invaliditātes grupu, aprēķinot VSNP apmēru, piemēro koeficientu:
personām ar I invaliditātes grupu 1.4 un papildu piemaksu 30%, ja persona nestrādā;
personām ar II invaliditātes grupu 1.2 un papildu piemaksu 20%, ja persona nestrādā.
VSNP apmēra noteikšanai 2026. gadam tiks ņemta vērā 2023. gada ienākumu mediāna, kura ir šobrīd aktuālā uz aprēķina brīdi, t.i., 850,02 euro mēnesī.
Līdz ar to VSNP apmēri no 2026. gada 1. janvāra visām personām ar invaliditāti tiks pārskatīti atbilstoši aktuālajai ienākumu mediānai.
Papildu informācija par minimālo ienākumu līmeni, tostarp VSNP apmēriem no 2026. gada pieejama ministrijas tīmekļvietnē, sadaļā Minimālo ienākumu līmenis.
VSNP apmēra pārskatīšana notiks automātiski, porti, iedzīvotājiem ar papildu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nav jāvēršas.
Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumā 17.panta 4.1 daļā noteiktajam VSNP izmaksā par iepriekšējo mēnesi – tātad janvāra (jau paaugstinātais) VSNP tiks izmaksāts februārī, februāra – martā utt.”
Tas nozīmē, ka jā, sociālais nodrošinājuma pabalsts (VSNP) 2026. gadā pieaugs, ja pieaugs Latvijas iedzīvotāju ienākumu mediāna, uz kuru šis pabalsts ir piesaistīts.
“No 2026.gada pieaugs invaliditātes pensiju minimālie apmēri, kas 2.invaliditātes grupas gadījumā būs 298,20 eiro, bet 3 invaliditātes gadījumā – 213 eiro mēnesī. Ja invaliditāte ir noteikta no bērnības, tad minimālie invaliditātes pensiju apmēri būs ar 2.invaliditātes grupu – 357 eiro, ar 3.invaliditātes grupu – 255 eiro,” papildina Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!
Vai tev ir jautājums par pabalstu, nodokļu izmaiņām 2026. gadā? Raksti man uz [email protected] vai