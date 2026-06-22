“Pagaidām viņa ir nepārspēta!” Latvieši visai atklāti apspriež mediķes Rozentāles personīgo dzīvi 24
Baibas Rozentāles frizūra sociālajos tīklos kļuvusi par negaidīti karstu diskusiju tematu. Kāda lietotāja ieraksts — “Baibas Rozentāles frizūru es laikam apbrīnošu vienmēr!” — izraisījis desmitiem komentāru, kuros cilvēki gan apbrīno politiķes nemainīgo stilu, gan joko par to, cik lielam darbam jābūt ieguldītam, lai frizūra gadiem ilgi izskatītos tik atpazīstama.
“Es nesmejos par stilu. Es tiešām apbrīnoju darbu, kas tiek ieguldīts, lai šo uzturētu,” raksta kāda komentētāja.
Citi piebilst, ka frizūra šķiet gandrīz “pārdabiska” — perfekti stāvoša, nekustīga un acumirklī atpazīstama. Kāda bijusī friziere atzīst, ka, raugoties profesionāli, šāds matu sakārtojums viņai šķiet teju neticams.
Diskusijā netrūkst arī joku. Kāds komentētājs raksta, ka vēlētos redzēt frizieri, kurš reiz pateicis: “Baiba, šitā tev vislabāk!” Uz to citi gan iebilst, ka, iespējams, frizierim šajā jautājumā nemaz neesot bijusi liela teikšana — ja klientei ir savs stils, tad tas arī paliek.
Īpašu uzmanību piesaistījis kādas komentētājas stāsts no pagātnes. Viņa raksta, ka savulaik strādājusi frizētavā, kur Rozentāle bijusi viņas kolēģes kliente. Pēc komentētājas teiktā, friziere dažādi mēģinājusi pierunāt viņu izvēlēties citu matu sakārtojumu, piedāvājot matus savākt vai saspraust citādi. Kādu laiku Rozentāle pat esot nēsājusi citu frizūru, taču vēlāk atgriezusies pie sava ierastā tēla.
“Cik sapratu, nebija iespējams pierunāt to nedarīt. Bet nu jā — dāma ar raksturiņu!” raksta komentētāja.
Vairāki sociālo tīklu lietotāji norāda, ka Rozentāles frizūra jau kļuvusi par viņas vizītkarti. Kāds komentētājs atzīst: dzirdot Baibas Rozentāles vārdu, pirmais, kas nāk prātā, ir tieši viņas mati.
“Baibas Rozentāles frizūra man vienmēr ir patikusi,” raksta kāda cita komentētāja.
Tomēr apbrīna mijas ar ironiju. Kāds jokojot norāda, ka visvairāk gribētu uzzināt, kādu matu laku viņa lieto, jo šādu noturību izdodas panākt ne katram. Citi piebilst, ka frizūra esot “nepārspēta” un ka pie šāda rezultāta, iespējams, regulāri jāstrādā vairākas reizes nedēļā.
Komentāros parādās arī salīdzinājumi ar citām sabiedrībā zināmām sievietēm, kurām ir īpaši atpazīstams tēls. Pieminēta gan Elita Patmalniece, gan citas publiskas personas, kuru stils gadiem ilgi palicis nemainīgs un kļuvis par daļu no viņu publiskā tēla.
Daži komentētāji atgādina, ka šāds nemainīgs stils nemaz nav nejaušība — tas var būt apzināts tēla elements. Ne katrs vēlas sekot modes tendencēm, un dažkārt tieši konsekvence padara cilvēku atpazīstamu.
Kāda komentētāja arī atceras, ka reiz Rozentālei jautāts par viņas frizūru, un viņa esot sacījusi, ka mati nemaz netiekot īpaši veidoti katru dienu — tie vienkārši tā stāvot paši no sevis. Šis apgalvojums komentētājiem gan šķitis vēl viens iemesls jokiem un neticībai.
Lai kā arī būtu, diskusija parāda vienu — Baibas Rozentāles frizūra sabiedrībai nav vienkārši frizūra. Tā ir tēla zīme, par kuru cilvēki atceras, runā un joprojām strīdas.
Un, kā rezumē kāds komentētājs: “Pagaidām viņa ir nepārspēta.”