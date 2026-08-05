Dailes teātra direktors Juris Žagars un kultūras ministre Agnese Lāce piedalās Dailes teātra pārbūvētās Jaunās zāles atklāšanas pasākumā.
Dailes teātra direktors Juris Žagars un kultūras ministre Agnese Lāce piedalās Dailes teātra pārbūvētās Jaunās zāles atklāšanas pasākumā.
Foto: LETA

Dailes teātrī jaunas sejas, bet kādai zvaigznei durvis aizveras pavisam. Žagars neslēpj: “Diemžēl viņa nav pieprasīta” 0

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kokteilis.lv
9:53, 5. augusts 2026
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Dailes teātris jauno sezonu sāk ar pārmaiņām aktieru sastāvā. Teātra direktors Juris Žagars neslēpj, ka tiek lūkots pēc jauniem spēkiem un uzrunāti arī citu Latvijas teātru aktieri. Vienlaikus viņš ir tikpat tiešs, runājot par tiem, kuriem vieta uz Dailes teātra skatuves vairs netiek paredzēta.

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“Esam uzrunājuši dažus aktierus no citiem teātriem, taču pagaidām nav apstiprināts, ka viņi ārštatā strādās pie konkrētām lomām,” žurnālam “Privātā Dzīve” atklāj Juris Žagars.

Viņš skaidro, ka Dailes teātrī jaunu aktieru piesaistē tiek izmantota jau ierasta pieeja – sākotnēji māksliniekam tiek dota iespēja sevi pierādīt ārštatā, bet vēlāk tiek vērtēts, vai pēc viņa darba ir pietiekams pieprasījums.

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“Ja Ģirts Krūmiņš ir pieprasīts, pieņemam viņu darbā. Ja kāds cits aktieris nav pieprasīts, piedāvājam izbeigt darba attiecības,” vēsta Žagars.

Lelde Dreimane Dailes teātrī vairs nebūs redzama

Daudz asāk Žagars izsakās par aktrisi Leldi Dreimani, kuras darba attiecību pārtraukšana ar Dailes teātri jau iepriekš izraisīja plašu rezonansi.

Arī LA.LV iepriekš vēstīja par skaļo situāciju ap Dreimanes gaitām Dailes teātrī un aktrises neapmierinātību ar darba attiecību pārtraukšanu. Toreiz Lelde sacīja: “Man visvairāk sāp tas, ar kādu nievājošu attieksmi izturās pret cilvēkiem, kas šo teātri ir būvējuši gadu desmitiem.

Man sāp šis cieņas trūkums pret cilvēkiem, kuri ir atstājuši savu veselību, savu talantu, savu dzīvi šim darbam. Man sāp, ka leģendāri aktieri tiek uzskatīti par aizvietojamām iedaļām Excel tabulā. Tas man sāp.”

Tagad, vaicāts, kā situācija atrisinājusies un vai strīds nonācis līdz tiesai, Žagars liek saprast, ka no teātra puses šis jautājums ir noslēgts.

“Man nav informācijas par jebkādu uzsāktu tiesvedību. Viņa nospēlēja savu pēdējo izrādi un Dailes teātrī vairs nebūs redzama. Diemžēl viņa nav pieprasīta,” sacīja Žagars.

Tādējādi, kamēr Dailes teātris jauno sezonu sāk, meklējot jaunus papildinājumus aktieru pulkam, Dreimanes gaitām uz šī teātra skatuves vismaz pagaidām pielikts punkts.

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