Horoskopi 5. augustam. Šodien ir vērts uzmanīgāk ieklausīties tajā, ko saka citi 0
Auns
Vēlēties kaut ko nav nekas slikts, taču ar vēlmi vien parasti nepietiek. Ja tu gribi, lai iecerētais piepildās, ir vērts arī pašam kaut ko darīt tā labā. Sāc ar pirmo soli, pat neliela rīcība var palīdzēt virzīties tuvāk mērķim. Tālāk jau daudz kas būs atkarīgs gan no tavas rīcības, gan apstākļiem un veiksmes.
Vērsis
Šodien ir vērts uzmanīgāk ieklausīties tajā, ko saka citi, pat ja tev pašam ne vienmēr izdodas tikt sadzirdētam. Iespējams, kāda cita cilvēka viedoklis, doma vai pieredze izrādīsies negaidīti interesanta un dos tev ko jaunu pārdomām.
Dvīņi
Šodien tev var būt īpaši viegls un bezrūpīgs noskaņojums, kas mudinās rīkoties spontāni un daudz nedomāt par sekām. Šāda brīvības sajūta var ienest dienā prieku un patīkamu vieglumu, tomēr dažās situācijās būs vērts saglabāt arī mazliet piesardzības. Pirms ļaujies kārtējam impulsam, padomā, vai vēlāk nenāksies labot steigā pieņemtus lēmumus.
Vēzis
Tu esi pelnījis atzinību par paveikto, bet ne vienmēr ir jāgaida, kad to pamanīs vai novērtēs kāds cits. Šodien ir vērts pašam sev atgādināt par saviem sasniegumiem un iepriecināt sevi ar kaut ko patīkamu. Tā var būt neliela dāvana, atpūtas brīdis vai kas tāds, kas vienkārši uzlabo garastāvokli un ļauj sajust gandarījumu par paveikto.
Lauva
Šodien tev var būt īpaši svarīgi paust savu viedokli un panākt, lai citi tajā ieklausās. Tomēr ne vienmēr ir vērts par katru cenu pierādīt savu taisnību vai pārliecināt citus domāt tāpat. Dažkārt labāk ir pateikt, ko domā, un ļaut katram pašam izdarīt secinājumus. Taupi savu enerģiju sarunām un situācijām, kurās tavs viedoklis patiešām var kaut ko mainīt.
Jaunava
Šodien daudz ko varēsi atrisināt pavisam vienkārši, ja ievērosi iepriekš norunāto un būsi tur, kur no tevis tiek gaidīta klātbūtne. Centies nekavēt un laikus ierasties uz tikšanām vai citiem svarīgiem notikumiem. Precizitāte un atbildīga attieksme palīdzēs izvairīties no liekiem pārpratumiem un nevajadzīgas spriedzes.
Svari
Šodien apkārtējie var būt īpaši atsaucīgi, laipni un draudzīgi, tāpēc arī tev būs vērts atbildēt ar tādu pašu attieksmi. Pat neliels smaids, uzmanība vai labs vārds var padarīt savstarpējo komunikāciju daudz patīkamāku. Ja spēsi dalīties ar pozitīvu noskaņojumu, diena var izrādīties patiesi veiksmīga un piepildīta.
Skorpions
Šodien tavā rīcībā var nonākt vairāk iespēju, laika, informācijas vai citu noderīgu resursu, nekā sākumā šķitīs nepieciešams. Galvenais būs saprast, kā tos izmantot vislietderīgāk. Neatliec visu uz vēlāku laiku, dažas iespējas var būt īslaicīgas, tāpēc ir vērts jau tagad izvērtēt prioritātes un izmantot to, kas tev pieejams.
Strēlnieks
Šodien tev izdosies panākt vēlamo, lai gan rezultāts var šķist pieticīgāks, nekā sākotnēji cerēji. Neļauj tam mazināt gandarījumu par paveikto, arī neliels progress ir nozīmīgs. Vienlaikus nevajadzētu paļauties uz to, ka apkārtējos būs viegli pārliecināt vai iespaidot. Labāk ļauj rezultātiem runāt pašiem par sevi.
Mežāzis
Šodien tev var būt grūtāk koncentrēties uz lietām, kur nepieciešama īpaša precizitāte, loģika un rūpīgi aprēķini. Ja iespējams, sarežģītākos praktiskos uzdevumus atstāj citai reizei un vairāk pievērsies radošām nodarbēm. Iztēle, oriģinālas idejas un brīvāka pieeja šodien var izrādīties daudz vērtīgāka par stingru racionalitāti.
Ūdensvīrs
Šodien tev var īpaši gribēties tuvību, sirsnību un emocionālu atbalstu. Ja tev blakus ir kāds mīļš cilvēks, pavadi ar viņu vairāk laika un ļauj sev izbaudīt mierīgu, patīkamu kopā būšanu. Ja šobrīd attiecības nav aktuālas, siltumu un labu noskaņojumu var sniegt arī draugi, ģimene vai mājdzīvnieks. Galvenais ir atrast sabiedrību, kurā vari justies brīvi un labi.
Zivis
Šodien ir vērts padomāt, vai kādā situācijā tu pārāk stingri neturies pie ierastā tikai tāpēc, ka pārmaiņas šķiet neērtas. Dažkārt mēs viegli pamanām citu nevēlēšanos mainīties, bet daudz grūtāk saskatām to paši sevī. Ja kaut kas ilgstoši nesniedz vēlamo rezultātu, iespējams, ir pienācis laiks pamēģināt citu pieeju un ļaut sev būt elastīgākam.