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Nauda “nenāk” vai ātri pazūd? Iespējams, pie vainas ir šie paradumi 0

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kokteilis.lv
8:45, 22. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Naudas jautājumi cilvēkus nodarbinājuši vienmēr gan praktiskā, gan simboliskā nozīmē. Lai gan mūsdienās finanšu plānošana balstās uz skaitļiem un loģiku, tautas ticējumi joprojām dzīvo līdzās un ietekmē mūsu paradumus.

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Daudzi no tiem šķiet vienkārši māņticība, taču nereti tajos slēpjas arī psiholoģiska loģika, tie māca kārtību, apdomību un cieņu pret naudu.

Saskaņā ar tautas uzskatiem, noteikti ikdienas ieradumi var piesaistīt labklājību vai, gluži pretēji, veicināt finansiālas grūtības.

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