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Vai tuvinieks dod par sevi ziņu no aizsaules? Zintniece nosauc 5 biežākās pazīmes, kas par to liecina 0

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kokteilis.lv
19:25, 4. augusts 2026
Kokteilis Dzīvo

Vai aizgājušais tuvinieks reizēm cenšas par sevi atgādināt? Zintniece nosaukusi piecas visbiežāk minētās pazīmes, kuras cilvēki mēdz uztvert kā iespējamu miruša tuvinieka mēģinājumu sazināties ar dzīvajiem, vēsta “Tyla.com”.

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Tuvinieka zaudēšana un sēras var būt ārkārtīgi smags dzīves posms. Tāpēc doma, ka mīļotais cilvēks pēc nāves kaut kādā veidā joprojām ir līdzās, daudziem spēj sniegt mierinājumu un palīdzēt vieglāk sadzīvot ar zaudējumu.

Protams, nav nepieciešams ticēt pārdabiskajam, lai piedzīvotu šķietami neizskaidrojamus brīžus. Daudzi cilvēki stāsta par pārsteidzoši līdzīgām sajūtām pēc tuvinieka zaudēšanas – spilgtiem sapņiem, pazīstamu smaržu pēkšņu parādīšanos vai ļoti spēcīgu sajūtu, ka aizgājušais cilvēks uz mirkli atkal ir tepat blakus.

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Turklāt pazīmes, kurām ezoterikas piekritēji piešķir īpašu nozīmi, parasti neesot nekas dramatisks. Nevajadzētu gaidīt, ka istabā pēkšņi parādīsies caurspīdīgs cilvēka tēls. Daudz biežāk tiek runāts par pavisam smalkām niansēm – sajūtām, aromātiem, sapņiem un neparastām sakritībām, kuras ikdienas steigā iespējams pat nepamanīt.

Jāpiebilst, ka šādu parādību interpretēšana kā saziņa ar aizsauli ir saistīta ar cilvēka personīgo pārliecību un nav zinātniski pierādīts fakts.

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