“Nav naudiņas biļetei?” It kā nevainīgs ārlietu ministres un viņas pasažieres brauciens ar velosipēdu, taču tauta ir nokaitināta par redzēto 0
Cilvēktiesību aktīviste, politikas un interešu aizstāvības eksperte Beata Jonite soctīklos dalījusies ar video, izsaucot patiešām plašu rezonansi.
Video ir šķietami pavisam vienkāršs – tajā divas dāmas redzamas, braucot ar divriteni. Viena ir pie stūres, otra sēž uz bagāžnieka. Stūrmane šajā gadījumā bijusi ārlietu ministre Baiba Braže.
Beata, sēžot kā pasažiere uz divriteņa, video saka: “Ārlietu ministre mani vizina ar riteni!” Bet pavadtekstā pie ieraksta teikts:
Lai gan minētais video ir dzīvesprieka pārpilns un abas dāmas tajā izskatās ar labām emocijām, komentētāji reakcijas ir krietni negatīvākas. Daudzi norāda uz satiksmes noteikumu neievērošanu un citām problēmām.
Visbiežāk izskan viens jautājums – vai ar velosipēdu vispār drīkst šādi pārvadāt otru pieaugušo?
“Vai šitā drīkst braukt pa ielu!?” vaicā Ligita. Sandris ir vēl konkrētāks: “Vai tik tas nav CSN pārkāpums?”, savukārt Mārtiņš jautā: “Vai šeit policijai nav ko teikt par CSN ievērošanu?”
Līdzīgi spriež arī citi. “Pārkāpj satiksmes noteikumus, kur ir policija?” jautā Jānis, bet Daina komentē pavisam lakoniski: “Tā nedrīkst! Sods!” Vēl kāds interesējas: “Cik bija sods par šo braucienu?”
Daži komentētāji pat ķērušies pie Ceļu satiksmes noteikumu citēšanas. Armands ierakstā atsaucas uz noteikumu punktu, kas velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem aizliedz vest pasažieri, izņemot noteikumos paredzētos gadījumus. To pašu diskusijā uzsver arī Aldis, citējot regulējumu par bērna līdz septiņu gadu vecumam pārvadāšanu speciālā sēdeklītī.
Daļai cilvēku tikpat būtisks šķitis jautājums par ķiverēm. “Trakās babenes, kur tad ķiveres?” vaicā Dace. Savukārt Ilvars raksta: “Kur ķivere? Nu tā, kur Ruks skatās?” un uzskata, ka šāda rīcība var apdraudēt pašas braucējas un citus satiksmes dalībniekus.
Tiesa, diskusijā izskan arī pretējs skatījums. Kāds komentētājs norāda, ka citviet pasaulē divu cilvēku pārvietošanās uz viena velosipēda nešķiet nekas ārkārtējs, un uzdod jautājumu, vai Latvijas regulējums šajā jautājumā nav pārāk stingrs.
“Pasaulē tā vizināt ir normāli! Latvijā tas ir noteikumu pārkāpums!” viņš raksta, vienlaikus aicinot ne tikai piemērot vienādus noteikumus visiem, bet arī apsvērt, vai konkrētais aizliegums vispār ir nepieciešams: “Lūdzu, atceliet muļķīgus aizliegumus. Es arī gribu šādi pavizināt savu sievu.”
Citi savukārt Bražes un Jonites izbraucienu uztvēruši nevis kā satiksmes drošības, bet politiskās komunikācijas jautājumu. Marite ironizē: “Bezmaksas reklāma vēlēšanām. Diez kurš diedz pakaļ un filmē?” Savukārt Inita spriež:
Arī Ausma īsi nosaka: “Kā nu izrādīties!”, bet Marite citā komentārā ierakstījusi vienu vārdu – “Reklamē…”. Savukārt Vita ironizē, ka abām dāmām drīzāk būtu vieta influenceru vidē.
Tomēr komentāru sadaļa nav tikai negatīva. Atrodami arī cilvēki, kuri uz notikušo raugās bez īpaša sašutuma. Andris ierakstījis vienkārši: “Forši!”, Aigars – “Visu cieņu”, bet Vilnis savu attieksmi paudis ar uguntiņas un paceltu īkšķu emocijzīmēm.
Savdabīgs ir arī Intas vēlējums: “Lai jūs katru dienu ar to riteni braukātu uz darbu un no darba.” Savukārt Marina pajoko: “Nav naudiņas biļetei?”
Vēl kāds komentētājs, kurš pats ikdienā pārvietojoties ar velosipēdu arī ziemā, uz situāciju raugās caur drošības prizmu un ironizē: “Labi, ka abām ir ‘galvas no gumijas’, tad ķiveres nevajag un atsisties var droši.”
Tikmēr citiem pieticis ar pavisam īsu vērtējumu. Aelita jautā: “Kas tas bija?”, Valts raksta: “Skumji”, bet Kristaps par abu braucienu nosaka: “Abām ceļš uz nekurieni.”
Jāpiebilst, ka zem video publicēti arī daudzi ārkārtīgi rupji un personiski komentāri, tostarp aizvainojumi, kuriem ar velobraucienu vai satiksmes noteikumiem vairs nav nekāda sakara. Tos neatkārtosim. Taču komentāru kopējā aina ir visai nepārprotama – dažas sekundes ilgs jautrs video ir pārvērties plašā diskusijā par to, vai amatpersonām publiskajā telpā ar savu piemēru būtu īpaši rūpīgi jāievēro noteikumi.
Ko par šādu braucienu “teiktu” Ceļu satiksmes noteikumi? Latvijā velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem līdz 17 gadu vecumam braukšanas laikā galvā obligāti jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Tātad pieaugušam velosipēdistam ķivere nav obligāta, lai gan drošības apsvērumu dēļ tās lietošana ir ieteicama. Savukārt attiecībā uz pasažieri noteikumi ir nepārprotami – velosipēda vadītājam ir aizliegts vest pasažieri. Izņēmums paredzēts bērniem līdz septiņu gadu vecumam, ja viņiem ir aizsprādzēta aizsargķivere un velosipēdam ierīkots drošs papildu sēdeklis vai arī velosipēds speciāli izgatavots pasažiera pārvadāšanai. Līdz ar to pieauguša cilvēka vizināšana uz parasta velosipēda bagāžnieka neatbilst Ceļu satiksmes noteikumiem.