Ekrānuzņēmums no Marijas Naumovas ieraksta “Facebook”

“Man sākas jauna dzīves dimensija…” dziedātājas Marijas Naumovas ģimene kļuvusi par vienu laimi lielāka 0

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kokteilis.lv
21:58, 4. augusts 2026
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Dziedātājas Marijas Naumovas ģimenē piedzīvots īpašs un ļoti emocionāls notikums – viņa kļuvusi par vecmāmiņu. Ar priecīgo vēsti māksliniece dalījusies sociālajā tīklā “Facebook”, publicējot sirsnīgu ierakstu par jauno dzīves lomu un sajūtām, ko tā viņai nesusi.

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Naumova raksta, ka kļūšana par vecmāmiņu viņai nozīmē pavisam jauna veida mīlestības iepazīšanu.

“Kļūt par vecmāmiņu man nozīmē atklāt jaunu, klusu, beznosacījuma mīlestību, kurā ir daudz vairāk pateicības un mazāk raižu,” viņa dalās savās pārdomās.

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Turpinājumā dziedātāja sveic pasaulē nākušo mazuli un velta viņam ļoti siltus vārdus: “Šodien es sveicu pasaulē nākušu, mazu Cilvēku. Lai Tava dzīve ir gaismas, mīlestības un Dieva svētības piepildīta.”

Savukārt par savu jauno lomu viņa raksta: “Bet man sākās jauna dzīves dimensija – būt vecmāmiņai.”

Priecīgā ziņa izraisījusi sirsnīgu reakciju vilni. Komentāros Naumovu sveic gan draugi, gan sekotāji, gan citas vecmāmiņas, kuras dalās arī ar savu pieredzi.

Īpaši emocionāls ir Kristīnes komentārs, kura atceras savu pirmo tikšanos ar mazbērnu: “Zinu, cik tas ir īpašs brīdis. Paņemot pirmo reizi mazbērniņu rokās, sirds krūtīs sitas strauji un pār vaigiem tek laimes asaras. Tā ir neaprakstāma sajūta un laime.”

Savukārt Līga, kurai ir jau desmit mazbērni, raksta: “Apsveicu! Tā ir brīnišķīga loma sievietes dzīvē.”

Komentāros netrūkst arī vēlējumu mazulim. “No sirds sveicu, mazulītim veselību un mīlošu ģimeni! Jums, kā vecmāmiņai, lai skaists šis laiks, redzot, kā aug Jūsu mazbērniņš,” raksta Ginta.

Komentāru kopējā noskaņa ir īpaši silta – cilvēki Naumovai novēl izbaudīt jauno dzīves posmu, mazulim – veselību un laimi, bet visai ģimenei – daudz mīlestības un skaistu kopā būšanas brīžu.

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