10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu 0
Laiks nestāv uz vietas, un līdz ar to maināmies arī mēs. Mainās mūsu paradumi, prioritātes, gaume un pat priekšstats par to, kas īsti ir izdevies vakars. Ja 20 gadu vecumā piektdienas vakarā galvenais jautājums bija, kurp doties, tad pēc gadiem tikpat vilinoša var šķist doma, ka nekur nav jāiet vispār.
Protams, vecums ir tikai skaitlis, un nav viena pareizā veida, kā jāuzvedas vai jāizskatās sievietei pēc 40. Tomēr ir dažas amizantas ikdienas nianses, kurās daudzas šī vecuma sievietes varētu atpazīt sevi. Un dažkārt tās par mūsu dzīves pieredzi pasaka vairāk nekā dzimšanas gads pasē.
Lūk, 10 pazīmes, kas var liecināt – tu vairs neesi tikko no skolas sola izkāpusi jauniete, bet gan sieviete, kura jau ļoti labi zina, ko dzīvē vēlas un, vēl svarīgāk, ko vairs nevēlas.