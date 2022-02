Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pagājušā nedēļā gandrīz trešdaļa Covid-19 inficēto bija bērni un jaunieši







Aizvadītās nedēļas laikā ir reģistrēti 21 200 ar Covid-19 inficēti bērni un jaunieši, kas veido gandrīz trešdaļu no pagājušās nedēļas inficēto kopskaita, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Kopumā vecumā līdz deviņiem gadiem aizvadītās nedēļas laikā ir reģistrēti 8828 inficētie, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem – 12 394 saslimušie.

Saslimstība ar Covid-19 vidējo līmeni valstī pašlaik pārsniedz 15 pašvaldībās. Tostarp visaugstākais inficēšanās līmenis joprojām ir Jelgavā un virknē Pierīgas pašvaldību.

Jelgavā saslimstības līmenis iepriekšējās 14 dienās ir sasniedzis 10 781,4 gadījumus, bet Ķekavas novadā – 9186,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 8000 gadījumu robeža uz 100 000 iedzīvotāju tiek pārsniegta Mārupes, Olaines un Ropažu novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 6866,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Rīgā, Bauskas novadā, Daugavpilī, Jelgavas, Talsu, Siguldas, Ādažu, Salaspils un Tukuma novadā, kā arī Jūrmalā.

Savukārt saslimstības līmenis zem 3000 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 4144 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 44% jeb 1841 ir reģistrēts Rīgā.

Jelgavā ir atklāti 245 jauni saslimušie, Jūrmalā – 241, Ogres novadā – 230, Daugavpilī – 117, Ropažu novadā – 106, Olaines novadā – 103, Jelgavas novadā – 100, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 48 245, Daugavpilī – 5984, Jelgavā – 5966, Liepājā – 4123, Ogres novadā – 3670, bet Jūrmalā – 3455 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 828 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 694 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 558 – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 25 089 saslimušie.

Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā, no 7. līdz 13.februārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 12,1%, kamēr stacionēto pacientu skaits – par 15,9%.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā slimnīcās nonāca 147 cilvēki. Smaga slimības gaita bija vidēji 7% pacientu.

Vidēji dienā tika veikti 23 613 testi un dienā atklāti 9788 jauni gadījumi. No visiem veiktajiem testiem 13% jeb 21 744 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% (143 550 testu) ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 10%, proti, 6742 inficētie, bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 90% – 61 775 inficētie – pārējā sabiedrības daļā. SPKC norāda, ka kaut par 5,4% pieauga veikto testu skaits, pozitīvo gadījumu skaita pieaugums bija 12,1%.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā nedaudz samazinājies no 1,1 līdz 1,08, tomēr, pēc SPKC paustā, tas aizvien liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto, balstvakcīnu saņēmušo un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū pagājušajā nedēļā, cilvēkiem, kuri bija saņēmuši primāro vakcināciju, Covid-19 infekcija konstatēta vienlīdz bieži kā nevakcinētiem/daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā, bet 2,3 reizes retāk tiem, kuri bija saņēmuši arī balstvakcināciju.

div class=”infogram-embed” data-id=”c0756e8c-cb17-4f96-aa62-39497ab024c7″ data-type=”interactive” data-title=”Covid-19 saslimšanas gadījumi pašvaldībās pēc reģionālās reformas”>