Par izcilajiem panākumiem valdība apbalvos animācijas filmas "Straume" veidotājus







Valdība finansiāli apbalvos animācijas filmas “Straume” veidotājus par “Zelta globusa” iegūšanu, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes teica Ministru prezidente Evika Siliņa. Apbalvojuma apmērs pagaidām nav zināms, tādu lēmumu sagatavos un valdībā iesniegs Kultūras ministrija.

“Straume” ir ieguvusi vairākas starptautiskas atzinības, bet šāds apbalvojums Latvijai nav bijis, tāpēc tāds sasniegums ir pelnījis kopīgu valdības novērtējumu, akcentēja premjere.

Kā ziņots, ASV Beverlihilsā svētdien “Zelta globusu” balvu ceremonijā ar labākās animācijas filmas balvu godalgota latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma “Straume”. Uz balvu šajā kategorijā pretendēja vēl piecas filmas – “Inside Out 2”, “Moana 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” un “The Wild Robot”.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.