"Par ko viņam jāmaksā? Es nesaprotu!" Skatītājs sašutis par atalgojuma maksāšanu VAD jauniesauktajiem karavīriem







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdeva jautājumu saistībā ar atalgojumu jauniesauktajiem karavīriem Valsts aizsardzības dienestā (VAD), paužot neizpratni: “Kaut kur pusotru tūkstoti maksāt algu viņam…Par ko viņam jāmaksā? Es nesaprotu! Par to, ka viņš savu dzimteni iet aizstāvēt, drusku iemācīties kaut kādas prioritātes?”

Komentējot šo skatītāja jautājumu, pulkvedis, Jaunsardzes centra direktors Aivis Mirbahs sacīja, ka, viņaprāt, ir jāmaksā algas VAD dienējošajiem karavīriem.

“Ja mēs skatāmies tās intervijas ar jauniešiem – jaunajiem vīriem, kuri ir VAD, tad es primāri no šīm intervijām saklausīju, ka viņi šo gadu ir aizgājuši VAD, lai saprastu, ko darīs nākotnē. Man liekas, ka tad ir arī normāli, ja es sakrāju nelielu finansiālo kapitālu, lai varētu to nākamo soli savā patstāvīgajā dzīvē spert. Manuprāt, tas ir adekvāti,” tā TV24 raidījumā atzina pulkvedis Mirbahs.

Jau vēstīts, ka Aizsardzības ministrija (AM) ar kampaņu “Iemācies uzvarēt!” aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 1.decembrim pieteikties Valsts aizsardzības dienesta (VAD) 2024.gada jūlija iesaukumam, tā informēja AM pārstāvji.

AM informēja, ka kampaņas “Iemācies uzvarēt!” laikā jauniešiem būs iespēja piedalīties izaicinājumā mobilajā lietotnē “Instagram” un ar filtru lietotnē “TikTok” noskaidrot, cik plašas karjeras iespējas ir militārajā nozarē.

Tāpat jaunieši iepazīs pirmā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma karavīru pieredzi un uzzinās to, kādus ieguvumus sniedz valsts aizsardzības dienests.

Jaunieši, kas būs pieteikušies valsts aizsardzības dienesta trešajam iesaukumam, dienestu sāks 2024.gada jūlijā, un šajā iesaukumā tiks uzņemti 480 valsts aizsardzības dienesta karavīri.

2024.gada jūlija iesaukums 11 mēnešu garumā tiks īstenots Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē militārajā bāzē “Ādaži”, kur pašlaik dien vairāk nekā 250 pirmā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma karavīri, ziņoja LETA.

Latvijas pilsoņi tiek aicināti pieteikties brīvprātīgi līdz 2023.gada 1.decembrim vienotajā rekrutēšanas platformā “www.klustikaravirs.lv” sadaļā – valsts aizsardzības dienests.

Tāpat ziņots, ka, piesakoties dienestam brīvprātīgi, dienesta pienākumu izpildes kompensācija būs 600 eiro mēnesī. Savukārt dienestu pabeidzot, tiks izmaksāta papildus kompensācija 1100 eiro apmērā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, Ministru kabineta noteiktos studiju virzienos un kārtībā tiks finansētas studijas bakalaura un pirmā līmeņa augstākās izglītības (koledžu) studiju programmās.