Par teju 50% pieaudzis to Wolt piegāžu skaits, kas veikts ar videi draudzīgiem transportlīdzekļiem 0
Atzīmējot Pasaules elektrisko transportlīdzekļu dienu (World EV Day), uzņēmums Wolt izceļ Latvijas sasniegumus videi draudzīgu piegāžu jomā. Pēdējo 12 mēnešu laikā videi draudzīgo piegāžu īpatsvars Latvijā pieaudzis par vidēji teju 50%*. Pateicoties straujajam pieaugumam, pēdējā gada laikā katra sestā Wolt piegāde Latvijā tika veikta ar elektroauto, e-mopēdiem vai velosipēdiem.
Ar šo rādītāju Latvija ieņem otro vietu Baltijā, nedaudz atpaliekot no Lietuvas (teju 20%), bet joprojām apsteidzot Igauniju (aptuveni 15%). Videi draudzīgo transportlīdzekļu izmantošana kurjeru vidū turpina attīstīties un šī gada jūlijā vien tos izmantoja katrs piektais aktīvais Wolt kurjerpartneris Latvijā, tādejādi samazinot CO₂ emisijas un gaisa piesārņojumu pilsētvidē.
“Mēs aktīvi mudinām kurjerpartnerus izvēlēties videi draudzīgākus pārvietošanās risinājumus, jo tas ir ieguvumus gan pilsētai, gan cilvēkiem,” uzsver Wolt Baltijā vadītājs Mantas Lomsarģis. “Rīgā mazie transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un e-mopēdi, bieži vien ir ērtākā izvēle intensīvajā satiksmē. Tāpat videi draudzīgas piegādes nozīmē mazāk trokšņa un mazāku gaisa piesārņojumu, kas ilgtermiņā padara pilsētas par labāku vietu dzīvošanai. Vēlamies, lai pilsētās videi draudzīgs transports kļūtu par normu, nevis izņēmumu.”
Lai palīdzētu kurjeriem pāriet uz videi draudzīgu transportu, uzņēmums Wolt vairākās Eiropas valstīs īsteno programmu “Better Cities Fund”, kas atbalsta e-velosipēdu un e-mopēdu iegādi ar izdevīgākiem nosacījumiem. Programma šobrīd darbojas Dānijā, Čehijā, Somijā, Vācijā, Ungārijā, Norvēģijā, kā arī Igaunijā un Lietuvā. “Elektrifikācija ir ieguvums gan videi, gan uzņēmējdarbībai kopumā. Kurjerpartneri, kuri pārvietojas ar e-velosipēdiem un e-mopēdiem, pasūtījumus bieži vien spēj izpildīt ātrāk un efektīvāk, tādējādi palielinot par piegādēm nopelnīto summu,” papildina M. Lomsarģis.
“Zaļo” piegāžu līderes Eiropā – Austrija un Vācija
Pasaules mērogā šobrīd jau teju katra ceturtā Wolt piegāde tiek veikta ar videi draudzīgu transportlīdzekli. Eiropā līderpozīcijās ieņem Austrija un Vācija, kur attiecīgi 81% un 66% piegāžu notiek ar elektriskajiem transportlīdzekļiem vai velosipēdiem. Kopš 2024. gada Wolt ir pilnībā atteicies no iepriekšējās prakses kompensēt CO₂ emisijas, visu šim mērķim paredzēto budžetu novirzot iniciatīvām, kas emisijas samazina tieši.
Pašlaik uzņēmums īsteno ilgtspējas iniciatīvas vairākās Eiropas valstīs: tiek ieviests vairākkārt lietojams iepakojums un samazināts vienreizlietojamo piederumu daudzums, pārstrādātas kurjeru somas, izveidota sadarbība ar pārtikas bankām un attīstīti nulles emisiju pilsētu projekti. Tāpat tiek atbalstīta pāreja uz e-velosipēdiem un e-mopēdiem, ieviesti kravas velosipēdi un veidota sadarbība ar pilsētām un zaļo tehnoloģiju uzņēmumiem. Kopš 2024. gada sākuma, īstenojot desmit dažādas programmas 12 valstīs, Wolt ir novērsis apmēram 45 tonnu CO₂ emisiju nonākšanu atmosfērā. Tas ir pielīdzināms piesārņojumam, ko radītu iekšdedzes dzinēja automašīna, nobraucot 135 tūkstošus kilometru.
* Informācija apkopota no uzņēmuma “Wolt” datiem laika periodā no 2024. gada jūlija līdz 2025. gada jūlijam.
** Videi draudzīgās piegādes: piegādes, kuru laikā kurjerpartneri izmanto, elektroauto, elektromopēdus un velosipēdus.