5 eiro par šo? Populāras ēstuves porcija, kas domāta bērniem, izraisa pamatīgu izbrīnu 0
Pasūtot ēdienu, izmantojot lietotnes, ne vienmēr nozīmē, ka saņemsi cerēto. Kāda iedzīvotāja nesen dalījusies savā pieredzē, pasūtot ēdienu caur “Wolt” no “Ausmeņa Kebaba” – saņemtais ēdiens bija tālu no gaidītā.
Ēstuves “Ausmeņa Kebaba” kliente bija pārsteigta, saņemot “bērnu porciju”, kas maksājusi 5 eiro. Kas atradās pasūtījuma kastītē? Trīs gurķu šķēles, divas tomātu šķēles, pusīte no burkāna un kukurūza. Sieviete ar savu sašutumu dalījās sociālajā tīklā “Thread”, pievienojot klāt fotogrāfiju.
Citi sociālā tīkla lietotāji norādīja, ka visticamāk ir aizmirsts pievienot klāt vēl kartupeļus un gaļu. Tomēr sieviete, kura veica pasūtījumu atklāja, ka sazinoties ar “Wolt” pārstāvjiem – ar pasūtījumu viss esot kārtībā.
“Kurjers apēda,” šāda veida viedokļus pauda daudzi soctīkla lietotāji, norādot, ka dārzeņi vienmēr ir piedeva, nevis pamatēdiens.
Komentējot cenu par dārzeņu kastīti, cilvēki pauda, ka tas ir nesamērīgi dārgi!
“Nu, par 5 eiro sanāk 1kg burkāni, 1 kukurūzas vālīte, 1kg tomātu, 1kg gurķi. To es tā rēķinu, jo ir sezona. Nē, nu, sagriezt un ielikt kastītē arī ir darbs… bet, nu, šis ir par dārgu,” pauda kāda “Thread” lietotāja.
“Kas ir tas? Tikpat labi gurķi un tomātu pats var sagriezt. Kaut kāda nekaunība,” piebilda cita lietotāja.
Kāds iedzīvotājs izteicās: “Ausmeņu kebabs signalizē, ka mazajam, bērnudārza/skolas gaitas uzsākot, ir arī jāskatās līdzi savai figūrai.”