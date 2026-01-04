“Parādnieki to piemirst.” Līcītis atklāj, kādi ir reālie sodi par alimentu nemaksāšanu 0

LA.LV
19:09, 4. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Edgars Līcītis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, kādi ir ierobežojumi, ar kuriem saskaras alimentu nemaksātāji.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

Līcītis norāda, ka alimentu parādu piedzen tiesu izpildītājs, un tas ir visefektīvākais veids, kā atgūt naudu no parādniekiem.

Ja parādniekam nav mantas vai regulāru ienākumu, spēkā stājas dažādi ierobežojumi:

  • aizliegums vadīt automašīnu;
  • ieroču iegādes aizliegums;
  • azartspēļu liegums;
  • publiska informācija latvija.lv mājaslapā, kur jebkurš, zinot personas kodu, var apskatīt parādnieka statusu;
  • iespējamība, ka neizsniedz līzingus.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

Līcītis atklāj, ka nākotnē plānots ieviest kriminālatbildību par to, ka cilvēks nerūpējas par saviem bērniem. Pēdējo piecu gadu laikā policijai ir nodoti vairāk nekā 4000 gadījumu, kad alimentu nemaksātājiem ir bijusi nepieciešama iejaukšanās.

Parasti parādnieki tiek notiesāti, taču tikai retos gadījumos saņem brīvības atņemšanu. Visbiežāk piemēro sabiedrisko darbu kā sodu.

“Parādnieki to reizēm piemirst, ka ir arī šāda sankcija,” piebilst Līcītis.

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka valdība apstiprinājusi Tieslietu ministrijas sagatavotās izmaiņas, kas paredz no 2026.gada janvāra palielināt valsts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru bērniem par 30 eiro mēnesī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sīkums, bet patīkami! Valsts no 2026. gada palielinās uzturlīdzekļu apmēru bērniem
TV24
“Bērniem nav jāmaksā vecāku uzkrātie parādi,” likuma nianses atklāj Uzturlīdzekļu garantiju fonda vadītājs
Ierēdņi atraduši papildu naudiņu – palielinās valsts garantēto “alimentu” apmēru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.