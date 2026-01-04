“Parādnieki to piemirst.” Līcītis atklāj, kādi ir reālie sodi par alimentu nemaksāšanu 0
Edgars Līcītis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, kādi ir ierobežojumi, ar kuriem saskaras alimentu nemaksātāji.
Līcītis norāda, ka alimentu parādu piedzen tiesu izpildītājs, un tas ir visefektīvākais veids, kā atgūt naudu no parādniekiem.
Ja parādniekam nav mantas vai regulāru ienākumu, spēkā stājas dažādi ierobežojumi:
- aizliegums vadīt automašīnu;
- ieroču iegādes aizliegums;
- azartspēļu liegums;
- publiska informācija latvija.lv mājaslapā, kur jebkurš, zinot personas kodu, var apskatīt parādnieka statusu;
- iespējamība, ka neizsniedz līzingus.
Līcītis atklāj, ka nākotnē plānots ieviest kriminālatbildību par to, ka cilvēks nerūpējas par saviem bērniem. Pēdējo piecu gadu laikā policijai ir nodoti vairāk nekā 4000 gadījumu, kad alimentu nemaksātājiem ir bijusi nepieciešama iejaukšanās.
Parasti parādnieki tiek notiesāti, taču tikai retos gadījumos saņem brīvības atņemšanu. Visbiežāk piemēro sabiedrisko darbu kā sodu.
“Parādnieki to reizēm piemirst, ka ir arī šāda sankcija,” piebilst Līcītis.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka valdība apstiprinājusi Tieslietu ministrijas sagatavotās izmaiņas, kas paredz no 2026.gada janvāra palielināt valsts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru bērniem par 30 eiro mēnesī.