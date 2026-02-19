Vīrieši no sirds mazspējas cieš biežāk nekā sievietes.
Foto: Studio Romantic/SHUTTERSTOCK

18:09, 19. februāris 2026
Kā atšķirt nekaitīgu aritmiju no dzīvībai bīstamas? TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Matīss Karantajers, Skrides Sirds klīnikas kardiologs, aritmologs.

Aritmologs skaidro, ka trakākā, dzīvībai bīstamākā ir kambara aritmija, kambaru tahikardija. Tam nereti ir saistība ar sirds asinsvadu slimībām, ar infarktiem vai situācijām pēc infarkta.

Citas aritmijas nevar saukt par dzīvībai bīstamām, tomēr Karantajers norāda, ka pieminēšanas vērta vēl ir mirdzaritmija. Šis aritmijas veids visvairāk bojā dzīves kvalitāti.

Vairāk skaties video!

