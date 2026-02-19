Var beigties bēdīgi: kā atšķirt nekaitīgu sirds aritmiju no dzīvībai bīstamas? 3
Kā atšķirt nekaitīgu aritmiju no dzīvībai bīstamas? TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Matīss Karantajers, Skrides Sirds klīnikas kardiologs, aritmologs.
Aritmologs skaidro, ka trakākā, dzīvībai bīstamākā ir kambara aritmija, kambaru tahikardija. Tam nereti ir saistība ar sirds asinsvadu slimībām, ar infarktiem vai situācijām pēc infarkta.
Citas aritmijas nevar saukt par dzīvībai bīstamām, tomēr Karantajers norāda, ka pieminēšanas vērta vēl ir mirdzaritmija. Šis aritmijas veids visvairāk bojā dzīves kvalitāti.
