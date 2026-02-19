Vai izjūti? Zemi pārņem spēcīga sarkanā līmeņa magnētiskā vētra 0
Šodien, 19.februārī, Zemi pārņem spēcīga sarkanā līmeņa magnētiskā vētra. Par to ziņoja Nacionālā okeānu un atmosfēras administrācija (NOAA).
Eksperti prognozē Saules aktivitātes pieaugumu līdz K indeksam 6. Šis rādītājs atbilst spēcīgai ģeomagnētiskai vētrai. Šajā periodā no laikapstākļiem atkarīgiem cilvēkiem var rasties galvassāpes, nogurums un vispārējs nespēks. Iespējami arī sakaru un satelītu sistēmu pārtraukumi.
20. februārī aktivitāte samazināsies līdz K indeksam 4, kas atbilst dzeltenam līmenim un vidējas intensitātes vētrai. 21. februārī ģeomagnētiskā situācija stabilizēsies līdz K indeksam 2 – zaļam līmenim ar minimālu ietekmi uz veselību un tehnoloģijām.
Magnētiskās vētras rodas pēc Saules uzliesmojumiem. Uzlādētas daļiņas sasniedz Zemes magnetosfēru un rada traucējumus. Ar K indeksa vērtībām 7–8 dažādos reģionos var novērot polārblāzmas, kā arī radiofrekvenču un sakaru sistēmu kļūmes.
Ārsti norāda, ka nav īpašu līdzekļu pret magnētiskajām vētrām. Ārsti iesaka ievērot miega grafiku, izvairīties no stresa, samazināt alkohola, kafijas un smaga ēdiena patēriņu.
Ūdens, zāļu tējas, pastaigas svaigā gaisā un mērena fiziskā aktivitāte palīdzēs atbalstīt organismu. Arī kontrasta duša no rīta un silta vanna vakarā veicina pielāgošanos ģeomagnētiskās situācijas izmaiņām.