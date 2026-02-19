Foto: Shutterstock

Vai izjūti? Zemi pārņem spēcīga sarkanā līmeņa magnētiskā vētra 0

LA.LV
18:12, 19. februāris 2026
Ziņas Dabā

Šodien, 19.februārī, Zemi pārņem spēcīga sarkanā līmeņa magnētiskā vētra. Par to ziņoja Nacionālā okeānu un atmosfēras administrācija (NOAA).

Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kurām gaidāmajās brīvdienās būs īpaši pozitīvi pavērsieni
Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro
Lasīt citas ziņas

Eksperti prognozē Saules aktivitātes pieaugumu līdz K indeksam 6. Šis rādītājs atbilst spēcīgai ģeomagnētiskai vētrai. Šajā periodā no laikapstākļiem atkarīgiem cilvēkiem var rasties galvassāpes, nogurums un vispārējs nespēks. Iespējami arī sakaru un satelītu sistēmu pārtraukumi.

20. februārī aktivitāte samazināsies līdz K indeksam 4, kas atbilst dzeltenam līmenim un vidējas intensitātes vētrai. 21. februārī ģeomagnētiskā situācija stabilizēsies līdz K indeksam 2 – zaļam līmenim ar minimālu ietekmi uz veselību un tehnoloģijām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps iedzīts stūrī: Augstākās tiesas lēmums bloķē vienu no galvenajiem Trampa izmantotajiem instrumentiem savu mērķu sasniegšanai
Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens
Kokteilis
Drosmīgi! Niks Endziņš nākotnē apsver palielināt kādu savu ķermeņa daļu

Magnētiskās vētras rodas pēc Saules uzliesmojumiem. Uzlādētas daļiņas sasniedz Zemes magnetosfēru un rada traucējumus. Ar K indeksa vērtībām 7–8 dažādos reģionos var novērot polārblāzmas, kā arī radiofrekvenču un sakaru sistēmu kļūmes.

Ārsti norāda, ka nav īpašu līdzekļu pret magnētiskajām vētrām. Ārsti iesaka ievērot miega grafiku, izvairīties no stresa, samazināt alkohola, kafijas un smaga ēdiena patēriņu.

Ūdens, zāļu tējas, pastaigas svaigā gaisā un mērena fiziskā aktivitāte palīdzēs atbalstīt organismu. Arī kontrasta duša no rīta un silta vanna vakarā veicina pielāgošanos ģeomagnētiskās situācijas izmaiņām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kosmoss. Saule devusi vairākas desmitgades nebijuši stipru triecienu pret Zemi; kas cieta visvairāk?
FOTO. Pacel acis uz augšu – gaidāms īsts debesu šovs! Plosās spēcīga magnētiskā vētra
Kokteilis
Šodien var izjukt miegs un paaugstināties asinsspiediens: zinātnieki brīdina par spēcīgu magnētisko vētru. Uzzini, kā sevi pasargāt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.