Pasaki, cik tev gadu, un uzzini, ko gaidīt no dzīves katrā desmitgadē 0
Dzīve ir kā garš un piedzīvojumiem pilns ceļojums, kurā katra desmitgade nāk ar savām mācībām, atziņām un, protams, smiekliem. Dažas atklāsmes varbūt sagādā nelielu vilšanos, dažas – pārsteigumu, bet lielākā daļa — smaidu. Lai arī cik ļoti mēs censtos kaut ko plānot, dzīve vienmēr piedāvā kādu neparedzamu pagriezienu vai smieklīgu pārpratumu. Apskatīsim, kādas atziņas katrs no mums apgūst, izejot cauri šīm desmitgadēm — sākot no pusaudža dumpinieciskuma līdz simtgadnieka gudrībai.
10 gadi
“Neviens pieaugušais nesaprot, cik tas ir svarīgi!”
Šajā vecumā tu uzsāc pirmo patieso cīņu par savām tiesībām. Kāda iemesla dēļ tavi vecāki nesaprot, ka smilšu kastē ir jābūt precīzi piecām lāpstām? Kāpēc tavs draugs var dabūt jauno rotaļlietu, bet tev vēl jāgaida līdz Ziemassvētkiem? Neviens nesaprot, cik ārkārtīgi svarīgas ir tavas prioritātes un kāpēc tu negribi iet gulēt plkst. 21.00!