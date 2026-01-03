FOTO. Top tilti pār Daugavu un pilsētas slavenākās ēkas – paskaties, kā mūsu Rīga izskatījās pirms 50 un 100 gadiem! 0
“Facebook” ir kāda ļoti aizraujoša domubiedru grupa “Retro Rīga”, kuras lietotāji dalās ar dažādām vēsturiskām fotogrāfijām no mūsu galvaspilsētas dažādos laikos.
Ir tik neparasti atskatīties, kā viss izskatījās agrāk, kad pat automašīnu ielās vēl bija mazāk un ēkas, pie kurām jau esam tik ļoti pieraduši, vēl tikai tapa.
Apkopojām galerijā dažas aizraujošākās fotogrāfijas no šīs domubiedru grupas. Fotogrāfiju avoti ir dažādi – gan pašu lietotāju privātais arhīvs, gan arī oficiālie resursi, bet tās visas vieno aizraujoša iespēja paskatīties, kā tad bija agrāk, varbūt vēl pirms mūsu piedzimšanas.