20 tūkstoši no mūsu maciņa par katru neuzņemto imigrantu: Mūrniece atklāj Latvijas nostāju migrācijas politikā
Ināra Mūrniece, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja (NA), bijusī aizsardzības ministre (2022-2023) un Saeimas priekšsēdētāja (2014-2022), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” asi kritizē Eiropas Savienības piedāvāto migrācijas solidaritātes mehānismu imigrantu uzņemšanai, uzsverot, ka Latvija nav spējusi panākt sev labvēlīgus izņēmumus, atšķirībā no citām valstīm.
Mūrniece pauž, ka viņas pārstāvētā partija – Nacionālā apvienība, ir jau 2024. gadā skaidri pateikuši, ka viņi ir pret solidaritātes mehānisma noteikšanu obligātā piespiedu kārtā. Tas paredz, ka ir noteiktas kvotas, cik valstij būtu jāuzņem nelegālie imigranti. Ja valsts atsakās, tad tas izmaksās 20 tūkstošus eiro par katru neuzņemto personu.
“Ir absolūti nesaprotami, kā Igaunija ir panākusi izņēmumu no šī solidaritātes mehānisma. Tas rada lielu netaisnības sajūtu, ka, piemēram, Igaunija ir izņēmums, Polija arī ir izņēmums, kas ir skaidrs, kāpēc, tad neskaidrs ir, kāpēc Latvija un Lietuva šādus izņēmumus nav bijušas spējīgas panākt,” stāsta Saeimas priekšsēdētāja.
Pieņemt šo mehānismu viņa nav gatava. Ja tas nonāktu līdz pēdējam etapam, viņa uzspiestu “stop” pogu, atklāj Mūrniece. Viņa uzskata, ka šajā jautājumā būtu jāvērtē iekšlietu ministra Riharda Kozlovska darbība, jo ir aizdomas par būšanu nepietiekami aktīvam un prasīgam.
Tāpat Mūrniece min ārlietu ministres Baibas Bražes publisko komunikāciju. Kad viņai tika jautāts par Polijas izņēmuma gadījumu, viņa esot norādījusi, ka tās ir maldu ziņas, pauž Mūrniece. “Tas nozīmē, ka ārlietu dienests un iekšlietu dienests nestrādāja roku rokā, lai panāktu šo izņēmumu,” teic Saeimas priekšsēdētāja.