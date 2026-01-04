20 tūkstoši no mūsu maciņa par katru neuzņemto imigrantu: Mūrniece atklāj Latvijas nostāju migrācijas politikā 49

LA.LV
22:02, 4. janvāris 2026
Viedokļi

Ināra Mūrniece, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja (NA), bijusī aizsardzības ministre (2022-2023) un Saeimas priekšsēdētāja (2014-2022), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” asi kritizē Eiropas Savienības piedāvāto migrācijas solidaritātes mehānismu imigrantu uzņemšanai, uzsverot, ka Latvija nav spējusi panākt sev labvēlīgus izņēmumus, atšķirībā no citām valstīm.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
“Kad tika atbīdīti skapīši, tika konstatēts, ka…” Atklāts, ko patiesībā vientuļais pensionārs bija ierīkojis Torņakalna dzīvoklī 149
Lasīt citas ziņas

Mūrniece pauž, ka viņas pārstāvētā partija – Nacionālā apvienība, ir jau 2024. gadā skaidri pateikuši, ka viņi ir pret solidaritātes mehānisma noteikšanu obligātā piespiedu kārtā. Tas paredz, ka ir noteiktas kvotas, cik valstij būtu jāuzņem nelegālie imigranti. Ja valsts atsakās, tad tas izmaksās 20 tūkstošus eiro par katru neuzņemto personu.

“Ir absolūti nesaprotami, kā Igaunija ir panākusi izņēmumu no šī solidaritātes mehānisma. Tas rada lielu netaisnības sajūtu, ka, piemēram, Igaunija ir izņēmums, Polija arī ir izņēmums, kas ir skaidrs, kāpēc, tad neskaidrs ir, kāpēc Latvija un Lietuva šādus izņēmumus nav bijušas spējīgas panākt,” stāsta Saeimas priekšsēdētāja.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

Pieņemt šo mehānismu viņa nav gatava. Ja tas nonāktu līdz pēdējam etapam, viņa uzspiestu “stop” pogu, atklāj Mūrniece. Viņa uzskata, ka šajā jautājumā būtu jāvērtē iekšlietu ministra Riharda Kozlovska darbība, jo ir aizdomas par būšanu nepietiekami aktīvam un prasīgam.

Tāpat Mūrniece min ārlietu ministres Baibas Bražes publisko komunikāciju. Kad viņai tika jautāts par Polijas izņēmuma gadījumu, viņa esot norādījusi, ka tās ir maldu ziņas, pauž Mūrniece. “Tas nozīmē, ka ārlietu dienests un iekšlietu dienests nestrādāja roku rokā, lai panāktu šo izņēmumu,” teic Saeimas priekšsēdētāja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vācijā astoņus jauniešus, “vācu nācijas” aizstāvjus, apcietina par uzbrukumu plānošanu migrantiem
Vārti uz Eiropu: Polijas robežsargi zem robežas ar Baltkrieviju atklāj slepenu tuneli
TV24
Linda Liepiņa par migrantu uzņemšanu: Mani nepamet sajūta, ka mēs neesam pietiekami pacīnījušies
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.