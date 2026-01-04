Krievijas draudi Baltijas valstīm: kāpēc mūsu drošības dienesti klusē par to, kas gaidāms? 0
Latvijā drošības jautājumi vienmēr ir bijuši aktuāli, taču pēdējā laika ziņas par iespējamo Krievijas agresiju pret Baltijas valstīm liek vēlreiz pārdomāt, cik daudz informācijas par draudiem mums patiesībā tiek atklāts.
Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004), TV24 raidījumā “Preses klubs” pauž uzskatu, ka daudzi dokumenti un ziņojumi par drošību ir pārāk slepeni, un aicina drošības dienestus būt atklātākiem, lai sabiedrība saprastu reālos riskus un varētu adekvāti reaģēt uz iespējamiem izaicinājumiem nākotnē.
Gulbis stāsta, ka varbūt ir nepieciešams noņemt “slepenības režīmu” daudziem dokumentiem un informācijai, jo “ko tad krievi īsti pret mums plāno,” nesaprašanā saka uzņēmējs.
Viņš piemin ārvalstu izlūkdienestu publiskoto informāciju, ka Krievija šī un nākamā gada laikā varētu uzbrukt kādai no Baltijas valstīm. “Mūsu drošības dienesti izliekas, ka nekā nav, neko nekomentē, nu, tādā padomju laiku stilā,” pauž Gulbis.
Viņaprāt, mūsu drošības dienestiem būtu atklātāk jārunā par tiem izaicinājumiem, kas mūs gaida tuvākajā nākotnē.
“Tikko Ukrainas izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Budanovs teica, ka krieviem nav kur izvērsties, vienīgais vājākais posms ir Baltijas valstu teritorija,” pauž uzņēmējs.