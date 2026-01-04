“Katru dienu plkst. 15.00 viņi ir klāt, kašā, skrabinās…” Kā tik galā ar putniem aiz loga, kuri veido tur ligzdu? 5
Pilsētas dzīvokļos līdz ar vēsāku laiku nereti ierodas negaidīti “kaimiņi” – putni, kas noskata siltas un aizsargātas vietas zem palodzēm. Ko darīt, ja ik dienu vienā un tajā pašā laikā dzirdama skrabināšanās un čabināšanās, un draud arī ligzdas izveide? Uz šo lasītājas jautājumu atbild speciāliste un skaidro, kā rīkoties putniem draudzīgi.
“Kas jādara ar tiem putniem, kas izdomājuši no āras zem palodzes man te ierīkot savu ligzdu? Katru dienu kā likts ap plkst. 15.00 viņi ir klāt, kašā, skrabinās utt…” mums raksta Luīze.
Risinājumi ir dažādi
Ko darīt šādās situācijās, skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāve Ieva Vavilova.
“Šobrīd tie, iespējams, ir putni, kas vēlas tur zem palodzes sildīties. Parasti tie ir zvirbuļi. Ja nevēlaties, lai pavasarī tie veido ligzdas, līdz tam jums ir šī vieta jāapliek ar kādu sietu vai jāaizmūrē, vai kā citādi jāaiztaisa. Protams, jāskatās, lai tai brīdī tur neviens no tiem nav iekšā.”
Atgādinām, ka ligzdas jaukt nedrīkst, kad tajās ir olas vai mazie putnēni,” raksta Vavilova.
