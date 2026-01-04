Daba ņem virsroku – kaiju ligzdas pamestas celtnes logos. Foto – Jānis Viļums

“Katru dienu plkst. 15.00 viņi ir klāt, kašā, skrabinās…” Kā tik galā ar putniem aiz loga, kuri veido tur ligzdu? 5

LA.LV
20:22, 4. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Pilsētas dzīvokļos līdz ar vēsāku laiku nereti ierodas negaidīti “kaimiņi” – putni, kas noskata siltas un aizsargātas vietas zem palodzēm. Ko darīt, ja ik dienu vienā un tajā pašā laikā dzirdama skrabināšanās un čabināšanās, un draud arī ligzdas izveide? Uz šo lasītājas jautājumu atbild speciāliste un skaidro, kā rīkoties putniem draudzīgi.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

“Kas jādara ar tiem putniem, kas izdomājuši no āras zem palodzes man te ierīkot savu ligzdu? Katru dienu kā likts ap plkst. 15.00 viņi ir klāt, kašā, skrabinās utt…” mums raksta Luīze.

Risinājumi ir dažādi

Ko darīt šādās situācijās, skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāve Ieva Vavilova.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

“Šobrīd tie, iespējams, ir putni, kas vēlas tur zem palodzes sildīties. Parasti tie ir zvirbuļi. Ja nevēlaties, lai pavasarī tie veido ligzdas, līdz tam jums ir šī vieta jāapliek ar kādu sietu vai jāaizmūrē, vai kā citādi jāaiztaisa. Protams, jāskatās, lai tai brīdī tur neviens no tiem nav iekšā.”

Atgādinām, ka ligzdas jaukt nedrīkst, kad tajās ir olas vai mazie putnēni,” raksta Vavilova.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pasaule piedzīvo masveida putnu izmiršanu: kādus draudus tas rada cilvēcei?
Kokteilis
“Vairāku gadu pieredze un prakse!” Ļaudis sajūsminās par kāda apbrīnojami precīza putna gājienu
Kāpēc putni šūpo galvu? Noslēpumainās kustības iemeslam ir vienkārši izskaidrojumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.