Pastāv milzīga plaisa! Kardiologs norāda uz niansi, kas būtiski var pasliktināt veselību 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” kardiologs, internists un Dr. Federa Vācijas–Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs Roberts Feders norāda, ka starp sabiedrību un ārstiem pastāv informācijas plaisa, kas rada pārpratumus un uzticēšanās problēmas.
Viņš uzsver, ka būtiska problēma ir sabiedrības nepietiekama informētība par medicīnas jautājumiem, ko pastiprina sociālajos tīklos izplatīta neprecīza vai maldinoša informācija. Pēc viņa teiktā, ārsti bieži nespēj pietiekami daudz laika veltīt skaidrošanai, jo ir noslogoti klīniskajā darbā.
Feders norāda, ka šī situācija veicina dezinformācijas izplatību, kurā pacienti nereti uzticas nepārbaudītiem avotiem, kas var ietekmēt viņu veselības aprūpes lēmumus. Viņš uzsver nepieciešamību stiprināt sabiedrības izglītošanu un veicināt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu medicīnas izpratni.
Viņš arī informē, ka ir iesaistījies sabiedrības izglītošanas aktivitātēs sociālajos tīklos un plāno veidot izglītojošus kursus par dažādām medicīnas tēmām, lai uzlabotu cilvēku zināšanas par veselību un slimību profilaksi.
Feders uzsver, ka ārstniecībā jābalstās uz zinātni un datiem, un tikai pierādījumos balstīta pieeja spēj uzlabot ārstēšanas kvalitāti un sabiedrības veselības rādītājus.