Priviliģētajiem pieejams, bet citiem jāgaida rindā. Eksperte brīdina par milzīgu plaisu medicīnā 0

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LA.LV
12:00, 16. jūnijs 2026
Viedokļi

Veselības aprūpes sistēmā Latvijā pastāv būtiska plaisa starp pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību, īpaši ārpus neatliekamās palīdzības. TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” vecākā eksperte Baiba Bļodniece, uzsverot, ka šī ir viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras pacienti.

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Viņa norādīja, ka, runājot par veselības aprūpi, īpaši spilgti redzama situācija bērnu medicīnā. Latvijā bērniem valsts nodrošina bezmaksas veselības aprūpi, un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca tiek vērtēta kā ļoti augstas kvalitātes iestāde. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka šāds līmenis nav vienmērīgi pieejams visā valstī un nevar nodrošināt visu pacientu plūsmu.

Pēc viņas teiktā, bērnu medicīnā esot izveidota salīdzinoši labi funkcionējoša sistēma ar skaidru pacientu plūsmu, attīstītu neatliekamo palīdzību un augstu diagnostikas precizitāti, tomēr līdzvērtīgu modeli pieaugušo veselības aprūpē Latvijā joprojām nav izdevies izveidot.

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Vienlaikus eksperte norādīja uz pieaugošo plaisu starp valsts apmaksāto un privāto veselības aprūpi. Lai gan privātā medicīna strauji attīstās, tās izmaksas pieaug, kas ierobežo daļas sabiedrības iespējas to izmantot. Savukārt valsts sektorā, pēc viņas teiktā, bieži vien saglabājas salīdzinoši augsta kvalitāte, taču problēmas rada pieejamība un gaidīšanas laiki.

Tāpat tika uzsvērts, ka veselības apdrošināšanas polises ne vienmēr spēj pilnībā segt pieaugošās izmaksas, jo tām bieži ir noteikti limiti. Tas nozīmē, ka pat cilvēkiem ar apdrošināšanu ne vienmēr ir garantēta pilna pakalpojumu pieejamība.

Eksperte secināja, ka Latvijā veidojas arvien lielāka nevienlīdzība veselības aprūpes pieejamībā – daļai sabiedrības palīdz privātā medicīna vai apdrošināšana, kamēr citiem reālā piekļuve savlaicīgai ārstēšanai ir ierobežota. Visas sistēmas kontekstā lielākā problēma joprojām esot nevis kvalitāte, bet gan pieejamība.

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