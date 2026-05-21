Foto: IIHF/ ANDRE RINGUETTE

Pēc daudzsološa mača sākuma Latvijas hokeja izlase zaudē spēlē pret somiem 0

Pievieno LA.LV
LETA
20:02, 21. maijs 2026
Ziņas Sports

Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Cīrihē pasaules čempionāta ceturtajā mačā ar 1:7 (1:3, 0:1, 0:3) piekāpās Somijas valstsvienībai.

“Kaut kas tik zemisks un nožēlojams sen nebija redzēts!” Selma Lavrence asi kritizē Eviku Siliņu 104
Kokteilis
Tikai šīs trīs zodiaka zīmes ir apveltītas ar īpašu “sesto maņu” – lūk, kuras tās ir 1
“Satvēra aiz kakla un vilka uz mežu!” Vecāķos sievietei uz veloceliņa gaišā dienas laikā uzbrucis vīrietis; viņa brīdina par varmāku uz brīvām kājām
Lasīt citas ziņas

A grupā 12 punkti četrās spēlēs ir Somijai un Šveicei, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānijai pēc trīs spēlēm ir bez punktiem.

Mača ievadā Latvijas vārtus sargāja Mareks Mitens, kurš atvairīja 22 metienus un tika nomainīts pēc sestajiem ielaistajiem vārtiem. Atlikušajā spēles daļā Gustavs Dāvis Grigals tika galā ar septiņiem raidījumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Patiesība nākusi klajā: Marks Rite paver priekškaru vienam no Eiropas noslēpumiem par karu Ukrainā
Kokteilis
VIDEO. “Es visu ko iedomājos, bet ne jau šitā!” “Ģimene burkā” kameru priekšā noticis bildinājums
NBS paziņo par uzlabotu šūnu apraides paziņojumu sistēmu – iedzīvotājiem būs vieglāk saprast, kad jāmeklē patvērums

Par labāko spēlētāju Latvijas izlases rindās tika atzīts Renārs Krastenbergs.

Latvijas hokejisti izvirzījās vadībā jau mača pirmajā minūtē, kad Aleksandra Barkova kļūdu aiz somu vārtiem izmantoja Sandis Vilmanis, kurš uz pretinieku vārtu priekšu piespēlēja Rūdolfa Balceram, un viņš no tuvas distances raidīja ripu Somijas vārtos.

Piecas minūtes vēlāk somiem izdevās panākt neizšķirtu, Latvijas izlases vārtos ripu no tuvas distances nogādājot Hannesam Bjerninenam, bet trešdaļas vidū vadību pārņēma jau somi, kad Latvijas vārtsargu Mareku Mitenu pārspēja Henri Jokiharju.

Nepilnas piecas minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām Somijas pretuzbrukumu ar precīzu metienu noslēdza Saku Mēnalanens, dubultojot somu pārsvaru.

Otrā perioda ievadā latvieši tika pie vairākuma, taču to neizdevās izmantot, un, tuvojoties trešdaļas vidum 4:1 Somijas labā panāca Valteri Merela.

Trešdaļas izskaņā divu minūšu noraidījumu nopelnīja Renārs Krastenbergs. Somijas hokejisti noslēdzošā perioda ievadā vēl vairākumā varēs spēlēt vairāk nekā pusotru minūti.

Trešā perioda ievadā, izmantojot vairākumus abos vārtu guvumos, 6:1 Somijas labā panāca Antons Lundels un Patriks Puistola. Pēc sestajiem ielaistajiem vārtiem Mareku Mitenu vārtos nomainīja Gustavs Dāvis Grigals.

Īsi pēc neizmantota vairākuma Grigalu pārspēja Ātu Reti. Mača turpinājumā Latvijas hokejisti tika vēl pie vairākumiem, taču tajos latviešiem neizdevās gūt vārtus.

Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, svētdien ar 2:0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1:3 zaudēja austriešiem. Somi līdz šim ar 3:1 pieveica Vāciju, ar 4:1 – Ungāriju un ar 6:2 – ASV.

Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās sestdien, plkst. 13.20, ar ASV, svētdien, plkst. 17.20, – ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijas hokejisti pasaules čempionāta trešajā mačā zaudē Austrijai
“Vismaz kaut kur esam priekšā Šveicei.” Hokeja fani apspriež cenas čempionātā un Rīgas fanu zonā
“Agrāk domāju, ka tas ir Daugaviņa tēvs!” Arī Latvijas hokeja pasaulē eksistē “dvīņi” – skatītājiem esot grūti atšķirt vienu no otra
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.