Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

Pēc jaunas sievietes nāves Kuldīgā policija vairāk nekā 100 slēpņos atrod lielu daudzumu narkotisko un psihotropo vielu 0

LETA
13:09, 21. oktobris 2025
Turpinot izmeklēšanu jau sāktajā kriminālprocesā par nelegālo vielu apriti un jaunas sievietes pārdozēšanas gadījumu Kuldīgā, policija vairāk nekā 100 slēpņos ir atradusi lielu daudzumu narkotisko un psihotropo vielu, informēja Valsts policija (VP).

Pēc gadījuma, kad Kuldīgas slimnīcā 24. septembrī nonāca jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskajām vielām. Tajā pašā dienā VP aizturēja personu un veica darbības kriminālprocesā. VP amatpersonas aizdomās par narkotisko un psihotropo vielu realizēšanu kopumā aizturēja trīs personas, vienai no tām piemērojot drošības līdzekli apcietinājumu.

Veicot kratīšanu aizturētās jaunietes dzīvesvietā Kuldīgā, atrasti un izņemti septiņi folija vīstokļi ar zaļganbrūnas krāsas izžāvētu augu masu, iespējams, marihuānu, septiņas elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, skaidra nauda un viena cigarešu paciņa bez Latvijas akcīzes markām.
Veicot kratīšanu otras aizturētās jaunietes dzīvesvietā Ventspilī, atrasta viena, visticamāk, MDMA tablete un divas cigaretes ar marihuānai raksturīgu smaku.

Savukārt aizturētā vīrieša lietošanā esošajos transportlīdzekļos un viņa dzīvesvietā Ventspilī atrastas un izņemtas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras viņš glabāja realizācijas nolūkā. Atrastas 198 MDMA tabletes, 269,77 grami izžāvētas marihuānas un daži plastikāta maisiņi.

Tāpat, turpinot darbu kriminālprocesā, noskaidrots, ka aizturētais vīrietis, kas uzglabāja narkotiskās vielas, veidoja slēpņus.

Policija atklājusi kopumā 103 slēpņus, kas atradās mežā Jūrmalā un Jelgavā. 50 slēpņos atradās, iespējams, LSD papīrīši, bet 53 slēpņos, iespējams, MDMA tabletes. Kopumā no slēpņiem izņemtas 178, visticamāk, MDMA tabletes un 138 ar LSD piesūcināti papīrīši.

Kopumā kratīšanas laikā un no slēpņiem kriminālprocesā izņemtas 376 MDMA tabletes, aptuveni 276,77 grami marihuānas un 147 ar LSD piesūcināti papīrīši.

VP Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas turpina darbu sāktajā kriminālprocesā, ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu sievietes nāves iemeslu un izņemto narkotisko un psihotropo vielu sastāvu un daudzumu.

Kā vēstīts, septembrī Kuldīgas slimnīcā mirusi, iespējams, ar sintētiskajām narkotikām saindējusies sieviete.

SIA “Kuldīgas slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mežiņa informē, ka Kuldīgas slimnīcā bija stacionēti trīs pilngadīgi pacienti, kas, iespējams, lietojuši narkotiskās vielas.

Policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs. Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.

