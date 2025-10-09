FOTO. VIDEO. Ar izpārdotu izrādi Tukumā ceļu pie skatītājiem visā Latvijā uzsākusi jaunā bērnu koncertizrāde “Ričijs Rū pilsētā” 0
Ar skatītāju pilnu zāli Tukumā izskanējusi bērnu koncertizrādes “Ričijs Rū pilsētā” pirmizrāde. Sirsnīgais un krāsainais muzikālais piedzīvojums kopā ar iemīļoto lācēnu Ričiju Rū aizkustināja gan mazākos skatītājus, gan viņu vecākus. Tagad izrāde turpina ceļu uz citām Latvijas pilsētām, kur bērni aicināti piedzīvot šo neaizmirstamo notikumu.
Koncertizrāde “Ričijs Rū pilsētā” ir dzīvs pasaku piedzīvojums uz skatuves, kurā mīļais lācēns Ričijs Rū dodas uz lielo, skaļo un spilgto pilsētu. Tur viņš iepazīst jaunu vidi un sastop krāsainus pilsētas tēlus – ziņkārīgo pilsētas kaķi, jautrās žurkas, draudzīgos sikspārņus, dzīvas lelles un citus pārsteidzošus iemītniekus.
Izrāde runā par draudzību, drosmi un to, kā būt atvērtam jaunajam. Tā ir vizuāli spilgta, muzikāli bagāta un emocionāli uzrunājoša – lieliska izvēle ģimenēm ar bērniem.
Skatītājus priecēs iemīļotie mākslinieki Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa un citi talantīgi aktieri, kuri kopā ar Ričiju Rū iedzīvina aizraujošo stāstu un jaunas dziesmas.
Koncertizrādi veidojuši Ričija Rū idejas un dziesmu tekstu autore Rūta Reinika-Preisa, dziesmu mūzikas autors Lauris Reiniks, horeogrāfe Beāte Svarinska, scenogrāfi Egīls Kupčs un Nauris Stalažs, kostīmu māksliniece Anita Znutiņa, rekvizītore Aija Klāne, skaņu režisors Reinis Ūdris, gaismu režisors Armands Kupčs, režisors Valdis Pavlovskis, producents Jānis Kļaviņš un kompānija “Forte Production”.
Koncertizrāžu grafiks 2025. gada rudenī:
Saldus novads, Kalnu kultūras nams – 18. oktobris
Talsu kultūras centrs – 19. oktobris
Aizkraukles kultūras centrs – 23. oktobris
Rīga, VEF Kultūras pils – 25. oktobris
Liepājas Olimpiskais centrs – 26. oktobris
Jelgavas kultūras nams – 30. oktobris
Siguldas Devons – 1. novembris
Ulbrokas Pērle – 2. novembris
Madonas novada kultūras centrs – 8. novembris
Rēzekne, Latgales vēstniecība “Gors” – 9. novembris
Ogres novada kultūras centrs – 16. novembris
Valmieras kultūras centrs – 21. novembris
Smiltenes kultūras centrs – 22. novembris
Līvānu novada kultūras centrs – 23. novembris
Ventspils teātra nams “Jūras vārti” – 30. novembris