"Ričijs Rū pilsetā"

FOTO. VIDEO. Ar izpārdotu izrādi Tukumā ceļu pie skatītājiem visā Latvijā uzsākusi jaunā bērnu koncertizrāde “Ričijs Rū pilsētā” 0

11:30, 9. oktobris 2025
Ar skatītāju pilnu zāli Tukumā izskanējusi bērnu koncertizrādes “Ričijs Rū pilsētā” pirmizrāde. Sirsnīgais un krāsainais muzikālais piedzīvojums kopā ar iemīļoto lācēnu Ričiju Rū aizkustināja gan mazākos skatītājus, gan viņu vecākus. Tagad izrāde turpina ceļu uz citām Latvijas pilsētām, kur bērni aicināti piedzīvot šo neaizmirstamo notikumu.

Koncertizrāde “Ričijs Rū pilsētā” ir dzīvs pasaku piedzīvojums uz skatuves, kurā mīļais lācēns Ričijs Rū dodas uz lielo, skaļo un spilgto pilsētu. Tur viņš iepazīst jaunu vidi un sastop krāsainus pilsētas tēlus – ziņkārīgo pilsētas kaķi, jautrās žurkas, draudzīgos sikspārņus, dzīvas lelles un citus pārsteidzošus iemītniekus.

Izrāde runā par draudzību, drosmi un to, kā būt atvērtam jaunajam. Tā ir vizuāli spilgta, muzikāli bagāta un emocionāli uzrunājoša – lieliska izvēle ģimenēm ar bērniem.

Skatītājus priecēs iemīļotie mākslinieki Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa un citi talantīgi aktieri, kuri kopā ar Ričiju Rū iedzīvina aizraujošo stāstu un jaunas dziesmas.

Koncertizrādi veidojuši Ričija Rū idejas un dziesmu tekstu autore Rūta Reinika-Preisa, dziesmu mūzikas autors Lauris Reiniks, horeogrāfe Beāte Svarinska, scenogrāfi Egīls Kupčs un Nauris Stalažs, kostīmu māksliniece Anita Znutiņa, rekvizītore Aija Klāne, skaņu režisors Reinis Ūdris, gaismu režisors Armands Kupčs, režisors Valdis Pavlovskis, producents Jānis Kļaviņš un kompānija “Forte Production”.

Koncertizrāžu grafiks 2025. gada rudenī:
Saldus novads, Kalnu kultūras nams – 18. oktobris
Talsu kultūras centrs – 19. oktobris
Aizkraukles kultūras centrs – 23. oktobris
Rīga, VEF Kultūras pils – 25. oktobris
Liepājas Olimpiskais centrs – 26. oktobris
Jelgavas kultūras nams – 30. oktobris
Siguldas Devons – 1. novembris
Ulbrokas Pērle – 2. novembris
Madonas novada kultūras centrs – 8. novembris
Rēzekne, Latgales vēstniecība “Gors” – 9. novembris
Ogres novada kultūras centrs – 16. novembris
Valmieras kultūras centrs – 21. novembris
Smiltenes kultūras centrs – 22. novembris
Līvānu novada kultūras centrs – 23. novembris
Ventspils teātra nams “Jūras vārti” – 30. novembris

