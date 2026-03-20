Pēc soda "ss.lv": vai sludinājumu tirgus Latvijā mainīsies? Platforma "visam" komentē
Kamēr medijos parādās arvien jauna informācija par Konkurences padomes lēmumu sodīt platformu “ss.lv” par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ar sodu 186 780,65 EUR apmērā, mēs lūdzām komentāru jaunajai sludinājumu platormai visam, kas vien mēnesi pēc ienākšanas tirgū jau radījusi lielu nozares rezonansi.
Par problēmu bija dzirdējuši, taču trūka pierādījumu
Platformas visam komanda atzīst, ka par “šantāžu” no “ss.lv” puses uzzinājuši jau pirmajās darbības dienās — sarunās ar potenciālajiem klientiem, automobiļu un nekustamā īpašuma tirgotājiem, vairākkārt izskanējušas bailes uzsākt sadarbību, jo iepriekš platforma “ss.lv” ir dzēsusi viņu sludinājumus un bloķējusi piekļuves uzņēmumu kontiem, ja sludinājums vienlaicīgi ievietots arī citur.
“Par šādiem gadījumiem dzirdējām jau pašā sākumā, taču bija nepieciešams laiks, lai pārkāpumi tiktu pierādīti,” norāda visam pārstāvji.
Piedāvāja savu palīdzību
visam biznesa klientu vadītājs Arvils Klāvs Ozoliņš atklāj, ka par problēmu ziņoja vairums biznesu – arī tie, kuru liecības šobrīd iekļautas Konkurences padomes ziņojumā. “Kolīdz par problēmu uzzinājām, sasaucām sapulci, juristus, un izstrādājām atbalsta mehānismu, bet paralēli iedrošinājām klientus vākt pārkāpumu pierādījumus, sarakstes,” tā Arvils.
Uzvarēt, nevis iznīcināt
Platformas visam komanda uzsver, ka veselīga konkurence nozīmē spēju uzvarēt ar labāku produktu, nevis ierobežot citus tirgus dalībniekus. Galu galā šādi negodīgi paņēmieni traucē attīstīties – tehnoloģijām, biznesiem un valstij kopumā. Tāpat komanda saka, ka paši no konkurences nebaidoties – viņi ir gatavi uzlaboties un attīstīties, lai tehnoloģijas Latvijā ietu līdzi laikam un kalpotu par labu gala patērētājiem.
Šī situācija skaidri parāda, ka sludinājumu tirgū Latvijā notiek fundamentālas pārmaiņas. Tieši tāpēc jaunienācējiem uzticas arvien vairāk. Piemēram, lietotnē visam savas preces izvietojuši jau 177 biznesa klienti no visas Latvijas, tādi kā Tribus Realty, Auto Bassadone, Rent in Riga, Longo Latvia, REALAT, Arko Real Estate, Autobrava Motors un citi, bet platformas lejupielāžu skaits jau ir pārsniedzis 30 000.