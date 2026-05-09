9 pamanāmas pazīmes, ka dzimumzīme var nebūt labvēlīga un to vēlams pārbaudīt
Dzimumzīmes lielākoties ir nekaitīgas, tomēr dažas izmaiņas nevajadzētu ignorēt. Dermatologi bieži iesaka izmantot tā saukto ABCDE principu, kas palīdz laikus pamanīt aizdomīgas pazīmes: asimetriju, neregulāras robežas, krāsas maiņu, izmēra izmaiņas un attīstību laikā. Šo paškontroles principu iesaka gan Amerikas Dermatoloģijas akadēmija, gan Latvijas SPKC materiāli par ādas vēža profilaksi.
Viena pazīme vēl nenozīmē, ka dzimumzīme noteikti ir ļaundabīga. Taču, ja tā mainās, atšķiras no citām vai sāk radīt nepatīkamas sajūtas, labāk to parādīt dermatologam. Agrīni atklātas ādas izmaiņas ir daudz vieglāk ārstējamas nekā ielaistas.